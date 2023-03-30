EKONOMİ
30 Mart 2023 - 10:48

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin, LPG'de deprem! Brent petrol dalga dalga... PO, Total, BP'de akaryakıt fiyatları açıklandı! İşte 30 Mart 2023 fiyat listesi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin, dizel ve LPG fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Petrol Ofisi, Total, BP, Opet, Shell, 30 Mart güncel fiyat Llstesini açıkladı.

EKONOMİ
30 Mart 2023 - 10:48
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Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin, LPG'de deprem! Brent petrol dalga dalga... PO, Total, BP'de akaryakıt fiyatları açıklandı! İşte 30 Mart 2023 fiyat listesi
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Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açarak benzin, motorin ve LPG fiyatlarının devamlı değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki artış veya düşüş, akaryakıt fiyatlarını belirliyor. ABD'de 3 bankanın batması gibi son dönemdeki olaylar, petrol fiyatları üzerinde baskı yaratarak akaryakıt fiyatlarında indirimlere yol açtı. Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesinin ardından geçen hafta motorine 2 kez indirim yapıldı. Ancak petrol fiyatlarının 77 doların üzerine çıkmasıyla benzin ve motorin fiyatları yeniden arttı. Son zamlarla birlikte motorin fiyatları litre başına 20 TL'yi aşarken, benzin fiyatları da 81kuruş arttı. 30 Mart 2023 itibariyle bazı illerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde;

Petrol Ofisi

Benzin

Anadolu Yakası: 21,31 TL



Avrupa Yakası: 21,36 TL

Ankara: 21,73 TL

İzmir: 21,73 TL

LPG

Anadolu Yakası: 11,73 TL

Avrupa Yakası: 11,99 TL

Ankara: 11,99 TL

İzmir: 11,79 TL

Motorin 

Anadolu Yakası: 20,44 TL

Avrupa Yakası: 20,50 TL

Ankara: 20,89 TL

İzmir: 20,98 TL

opet

Opet Fiyatları

Benzin 

Anadolu Yakası: 21,35 TL

Avrupa Yakası: 21,40 TL

Ankara: 21,75 TL

İzmir: 21,75 TL

Motorin 

Anadolu Yakası: 20,39 TL

Avrupa Yakası: 20,48 TL

Ankara: 20,85 TL

İzmir: 20,93 TL

shell

Shell Fiyatları

Benzin 

Anadolu Yakası: 21,41 TL

Avrupa Yakası: 21,36 TL

Ankara: 21,77 TL

İzmir: 21,79 TL

LPG 

Anadolu Yakası: 12,07 TL

Avrupa Yakası: 12,07 TL

Ankara: 12,26 TL

İzmir: 11,95 TL

Motorin

Anadolu Yakası: 20,36 TL

Avrupa Yakası: 20,42 TL

Ankara: 21,46 TL

İzmir: 20,93 TL

bp

BP Fiyatları

Benzin 

Anadolu Yakası: 21,32 TL

Avrupa Yakası: 21,37 TL

Ankara: 21,75 TL

İzmir: 21,75 TL

LPG 

Anadolu Yakası: 11,37 TL

Avrupa Yakası: 11,83 TL

Ankara: 11,70 TL

İzmir: 11,77 TL

Motorin

Anadolu Yakası: 20.36 TL

Avrupa Yakası: 20.42 TL

Ankara: 20.81 TL

İzmir: 20.90 TL

total

Total Fiyatları

Benzin 

Anadolu Yakası: 21.36 TL

Avrupa Yakası: 21.41 TL

Ankara: 21.75 TL

İzmir: 21.78 TL

LPG 

Anadolu Yakası: 11.79 TL

Avrupa Yakası: 12.13 TL

Ankara: 12.13 TL

İzmir: 11.87 TL

Motorin 

Anadolu Yakası: 20.45 TL

Avrupa Yakası: 20.51 TL

Ankara: 20.86 TL

İzmir: 20.94 TL

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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