Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin, LPG'de deprem! Brent petrol dalga dalga... PO, Total, BP'de akaryakıt fiyatları açıklandı! İşte 30 Mart 2023 fiyat listesi

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açarak benzin, motorin ve LPG fiyatlarının devamlı değişmesine neden oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki artış veya düşüş, akaryakıt fiyatlarını belirliyor. ABD'de 3 bankanın batması gibi son dönemdeki olaylar, petrol fiyatları üzerinde baskı yaratarak akaryakıt fiyatlarında indirimlere yol açtı. Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesinin ardından geçen hafta motorine 2 kez indirim yapıldı. Ancak petrol fiyatlarının 77 doların üzerine çıkmasıyla benzin ve motorin fiyatları yeniden arttı. Son zamlarla birlikte motorin fiyatları litre başına 20 TL'yi aşarken, benzin fiyatları da 81kuruş arttı. 30 Mart 2023 itibariyle bazı illerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde;
Benzin Anadolu Yakası: 21,31 TL
Avrupa Yakası: 21,36 TL Ankara: 21,73 TL İzmir: 21,73 TL
LPGAnadolu Yakası: 11,73 TL Avrupa Yakası: 11,99 TL Ankara: 11,99 TL İzmir: 11,79 TL
MotorinAnadolu Yakası: 20,44 TL
Avrupa Yakası: 20,50 TL Ankara: 20,89 TL İzmir: 20,98 TL
Opet Fiyatları
Benzin Anadolu Yakası: 21,35 TL
Avrupa Yakası: 21,40 TL Ankara: 21,75 TL İzmir: 21,75 TL
MotorinAnadolu Yakası: 20,39 TL Avrupa Yakası: 20,48 TL Ankara: 20,85 TL İzmir: 20,93 TL
Shell Fiyatları
BenzinAnadolu Yakası: 21,41 TL
Avrupa Yakası: 21,36 TL Ankara: 21,77 TL İzmir: 21,79 TL
LPGAnadolu Yakası: 12,07 TL
Avrupa Yakası: 12,07 TL Ankara: 12,26 TL İzmir: 11,95 TL
MotorinAnadolu Yakası: 20,36 TL Avrupa Yakası: 20,42 TL Ankara: 21,46 TL İzmir: 20,93 TL
BP Fiyatları
BenzinAnadolu Yakası: 21,32 TL
Avrupa Yakası: 21,37 TL Ankara: 21,75 TL İzmir: 21,75 TL
LPGAnadolu Yakası: 11,37 TL
Avrupa Yakası: 11,83 TL Ankara: 11,70 TL İzmir: 11,77 TL
MotorinAnadolu Yakası: 20.36 TL Avrupa Yakası: 20.42 TL Ankara: 20.81 TL İzmir: 20.90 TL
Total Fiyatları
Benzin Anadolu Yakası: 21.36 TL
Avrupa Yakası: 21.41 TL Ankara: 21.75 TL İzmir: 21.78 TL
LPG Anadolu Yakası: 11.79 TL
Avrupa Yakası: 12.13 TL Ankara: 12.13 TL İzmir: 11.87 TL