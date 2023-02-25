Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt fiyatları sil baştan değişti: İşte indirim sonrası 25 Şubat Cumartesi İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları







BENZİN VE MOTORİNDE SON DAKİKA!







Benzin ve motorinde yaşanan dalgalanmalar halk tarafından merakla takip edilmektedir. En son gelen zamlar ile birlikte gece yarısı motorinde indirim gerçekleşti. 25 Şubat 2023 tarihinde bazı şehirlerimizde indirimli fiyatlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Dolarda gerçekleşen dalgalanmalar Türk Lirasına yansıyarak akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Geçtiğimiz günlerde motorinde 61 kuruş indirim gerçekleşmesi ile ardından akaryakıta zam gelmişti.Tekrardan son gecede akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti.İstanbul, İzmir, Ankara illerinde akaryakıt fiyatları vatandaş tarafından takip edilmektedir. Bu sefer motorin ve benzinde indirimli fiyatlar yerini almış bulunmaktadır. İstanbul için akaryakıt fiyatı: Avrupa Yakası 1 litre benzin : 20,46 TL Avrupa Yakası 1 litre motorin: 20,68 TL Avrupa Yakası litre olarak LPG: 10,75 TL Anadolu Yakası 1 litre benzin: 20,41 TL Anadolu Yakası 1 litre motorin: 20,62 TL Anadolu Yakası LPG: 10,75 TL Ankara Akaryakıt fiyatı: Benzin litre fiyatı: 20,78 TL Motorin bir litre fiyatı: 21,04 TL LPG fiyatı: 11,37 TL İzmir Akaryakıt fiyatı şu şekildedir: Benzin bir litre: 20,74 TL Motorin litre fiyatı: 21,09 TL LPG fiyatı: 11,04 TL