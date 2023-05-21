Araç sahiplerine müjde! Az önce duyuruldu: Akaryakıtı 2 TL indirimli alabilecekler!







İSTANBUL ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI







Bugün, dünya genelindeki Brent Petroldeki ani değişimler, döviz kurundaki yükseliş ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşandı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, dizel ve LPG'li araç sahiplerini etkileyen bir zam gerçekleşti. Bu zam, motorin fiyatlarına 76 kuruş olarak yansıdı. Sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmeye devam ediyor.İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 19,76 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,33 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,47 Türk Lirası olarak belirlendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda ise benzinin litre fiyatı 19,81 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,39 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,74 Türk Lirası olarak güncellendi. Ankara'da benzinin litre fiyatı 20,17 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,69 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,67 Türk Lirası olarak açıklandı. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 20,16 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,77 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,52 Türk Lirası olarak belirlendi.