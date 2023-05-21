EKONOMİ
21 Mayıs 2023 - 20:30

Araç sahiplerine müjde! Az önce duyuruldu: Akaryakıtı 2 TL indirimli alabilecekler!

Bugün Türkiye'nin üç büyük şehrinde akaryakıt istasyonlarında tabela yenileme çalışmaları başladı. Bu kapsamda, benzin, dizel ve LPG kullanan araç sahiplerine önemli bir açıklama yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

EKONOMİ
21 Mayıs 2023 - 20:30
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Araç sahiplerine müjde! Az önce duyuruldu: Akaryakıtı 2 TL indirimli alabilecekler!


Bugün, dünya genelindeki Brent Petroldeki ani değişimler, döviz kurundaki yükseliş ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşandı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, dizel ve LPG'li araç sahiplerini etkileyen bir zam gerçekleşti. Bu zam, motorin fiyatlarına 76 kuruş olarak yansıdı. Sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmeye devam ediyor.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

akaryakıt



İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 19,76 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,33 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,47 Türk Lirası olarak belirlendi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda ise benzinin litre fiyatı 19,81 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,39 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,74 Türk Lirası olarak güncellendi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 20,17 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,69 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,67 Türk Lirası olarak açıklandı.

İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 20,16 Türk Lirası, motorinin litre fiyatı 19,77 Türk Lirası ve LPG'nin litre fiyatı 10,52 Türk Lirası olarak belirlendi.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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