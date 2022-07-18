EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 19:24

Araç sahiplerine müjde! Benzine 96 kuruşluk indirim geliyor! Yeni benzin fiyatları...

Ülkemizde benzin fiyatları yükseliş göstermişti. Zam üstüne zam yapılan benzine bu gece indirm geliyor! Benzine 96 kuruşluk indirim birazda olsa araç kullananları sevindirdi. İşte detaylar...

EKONOMİ
18 Temmuz 2022 - 19:24
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Araç sahiplerine müjde! Benzine 96 kuruşluk indirim geliyor! Yeni benzin fiyatları...


Doların artması ile herşeye zam gelmişti. En çok zamlananlar arasında olan benzin bu gece 96 kuruşluk indirim geliyor! Benzinin fiyatı ne olacak? İşte merak edilenler...

1 TL'ye yakın indirim bekleniyor

Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarından şikayetçi olan sürücüler bu habere çok sevindi. Gece yarısı itibari ile benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir indirim olacak.

İndirim sonrası benzinin litresi kaç lira olacak?



Benzinin güncel fiyatı 23,63'di. Bu geceden itibaren ise 22,71 olması bekleniyor.
benzine bu gece itibari ile indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi için döviz kuru ve işlenmiş ürün fiyatları ele alınıyor. Hesaplamalar sonucunda çıkan fiyatlar şehirlere değişiklik gösterebiliyor. Fakat bu değişiklik çok büyük oranda olmuyor.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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