Araç sahiplerine müjde! Benzine 96 kuruşluk indirim geliyor! Yeni benzin fiyatları...

Doların artması ile herşeye zam gelmişti. En çok zamlananlar arasında olan benzin bu gece 96 kuruşluk indirim geliyor! Benzinin fiyatı ne olacak? İşte merak edilenler...
1 TL'ye yakın indirim bekleniyorAraç sahiplerine müjdeli haber geldi. Benzin fiyatlarından şikayetçi olan sürücüler bu habere çok sevindi. Gece yarısı itibari ile benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir indirim olacak.
İndirim sonrası benzinin litresi kaç lira olacak?
Benzinin güncel fiyatı 23,63'di. Bu geceden itibaren ise 22,71 olması bekleniyor.