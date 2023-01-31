Araç sahiplerine müjde! Bu bankada hesabı olanlara ücretsiz oldu! Son tarihe kadar elini çabuk tutan hediyeyi kapacak! Bankalar harıl harıl çalışıyor. Vatandaşların zorlandığı günümüz ekonomik şartlarında vatandaşlara destek olmaya devam eden bankalardan biri olan Yapı Kredi'den sevindirici haber geldi. O banka üç tane otomatik ödeme talimatı veren müşterileri için bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu talimatı veren müşterilerine 100 TL puan kazandıracak kampanyanın detayları belli oldu. İşte detaylar...
YAPI KREDİ BANKASINDAN MÜŞTERİLERİ İÇİN PUAN KAMPANYASIVatandaşlara sevindirici haberler bankalardan gelmeye devam ediyor. Banka tarafından duyurulan kampanya 10 şubat tarihinde sonlanacak. Bankanın açıkladığı şartlara göre müşterilerin 3 yeni otomatik ödeme talimatı veren müşterileri için 100 TL puan verecek. İşte ayrıntılar...
Yapı kredi Bankası'nın duyurduğu kampanya ile otomatik ödeme talimatları mobil bankacılık üzerinden ya da şubeye giderek yapılabilecek. Müşteriler bireysel internet şubesine giriş yapılarak diledikleri faturalar için otomatik ödeme talimatı verebilirler. Sistem üzerine giriş yaptıktan sonra otomatik ödeme talimatları verilecek. İşte Yapı Kredi Bankası'nın açıklamaları ise şöyle:
“Yapı Kredi Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Ödemeler > Otomatik Ödeme Talimatlarım adımlarını izleyerek, Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak ya da şubelerimizi ziyaret ederek faturalarınız için bankamız bünyesindeki vadesiz hesaplarınıza ya da kredi kartınıza Otomatik Ödeme Talimatı verebilirsiniz”