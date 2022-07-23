EKONOMİ
23 Temmuz 2022 - 12:50

Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını da aşağı yönlü değiştiriyor. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına indirim yapılacağı öğrenilirken 92 kuruşluk indirimin Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

EKONOMİ
23 Temmuz 2022 - 12:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarına indirim geliyor!


Brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan düşüş döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerinde etkisini göstermeye başladı. Son olarak 24 temmuz Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk bir indirim uygulanacağı öğrenildi.

Sektör temsilcilerinden elde dilen bilgilere göre Brent petrolde yaşanan düşüşün hem benzin fiyatlarına hem de motorine indirim olarak yansıtılmasına devam edileceği belirtilirken motorinin pompa satış fiyatının Pazartesi gece yarısını geçtikten sonra 92 kuruş indirimin uygulanacağı kaydedildi.



motorin 92 kuruş indirim

Benzin fiyatlarında değişim yapılmayacak

Pazartesi gece yarısı gelecek olan 92 kuruş indirim sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık olarak 24,46 TL’ye düşeceği belirtilirken, Ankara’da motorinin litre fiyatının 24,57 TL’ye düşeceği, İzmir’de ise motorinin 24,59 TL’ye kadar gerileyeceği ifade edildi.

Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişim olmayacağı yönünde yapılan açıklamalarda benzinin litre fiyatının İstanbul’da 22,72 TL'den, Ankara ve İzmir’de de 22,84 TL'den satılmaya devam edileceği aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
Son Haberler
Federasyon Başkanı açıkladı: Petshoplar 'Kasaplar Odası'na bağlandı'
Federasyon Başkanı açıkladı: Petshoplar 'Kasaplar Odası'na bağlandı'...
Bolu içme suyu zehirlenmesinde can kaybı!
Bolu içme suyu zehirlenmesinde can kaybı!
Göz sağlığına faydaları ile bilinen havuç kolestrol ve hipertansiyonla da savaşıyor
Göz sağlığına faydaları ile bilinen havuç kolestrol ve hipertansiyonla...
Mehmet Dinçerler cephesinden 'Küçük düşürüldüm' hadisesi! Babası ve amcasını mahkemeye verdi
Mehmet Dinçerler cephesinden 'Küçük düşürüldüm' hadisesi! Babası...
Ebru Şallı genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu
Ebru Şallı genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Havuz başı...
Yargıtay hüküm verdi: Miras payı boşanma sürecinde mal paylaşımına alınmayacak!
Yargıtay hüküm verdi: Miras payı boşanma sürecinde mal paylaşımına...
Ebru Şahin mini parti elbisesi ile poz verdi! Ebru Şahin'in mini elbiseli pozları herkesi mest etti!
Ebru Şahin mini parti elbisesi ile poz verdi! Ebru Şahin'in mini elbiseli...
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 100 hastanın 50'si pozitif, maskeler geri geliyor
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 100 hastanın 50'si pozitif, maskeler...
7 güzel adamın son temsilcisi Rasim Özdenören, hayatını kaybetti!
7 güzel adamın son temsilcisi Rasim Özdenören, hayatını kaybetti!
Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu fotoğrafı gün yüzüne çıktı!
Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşında olduğu fotoğrafı gün yüzüne...
2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir? Dali Düzel'in yaşı ve mesleği
2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir?...
Futbolda ofsayt ne demektir? Ofsayt hangi durumlarda olur? En basit anlatım ile ofsayt
Futbolda ofsayt ne demektir? Ofsayt hangi durumlarda olur? En basit anlatım...
Muğla'da ayrılığı kabullenmeyen eski sevgili dehşet saçtı!
Muğla'da ayrılığı kabullenmeyen eski sevgili dehşet saçtı!
Zeytinyağı ve limon karışımının mucizevi faydaları
Zeytinyağı ve limon karışımının mucizevi faydaları
Ayçiçek yağı, şeker ve buğday için stok kararı! Bakanlık devreye girdi
Ayçiçek yağı, şeker ve buğday için stok kararı! Bakanlık devreye...