Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarına indirim geliyor!













Benzin fiyatlarında değişim yapılmayacak

Brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan düşüş döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerinde etkisini göstermeye başladı. Son olarak 24 temmuz Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk bir indirim uygulanacağı öğrenildi. Sektör temsilcilerinden elde dilen bilgilere göre Brent petrolde yaşanan düşüşün hem benzin fiyatlarına hem de motorine indirim olarak yansıtılmasına devam edileceği belirtilirken motorinin pompa satış fiyatının Pazartesi gece yarısını geçtikten sonra 92 kuruş indirimin uygulanacağı kaydedildi.Pazartesi gece yarısı gelecek olan 92 kuruş indirim sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık olarak 24,46 TL’ye düşeceği belirtilirken, Ankara’da motorinin litre fiyatının 24,57 TL’ye düşeceği, İzmir’de ise motorinin 24,59 TL’ye kadar gerileyeceği ifade edildi. Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişim olmayacağı yönünde yapılan açıklamalarda benzinin litre fiyatının İstanbul’da 22,72 TL'den, Ankara ve İzmir’de de 22,84 TL'den satılmaya devam edileceği aktarıldı.