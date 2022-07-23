Brent petrolün varil fiyatlarında yaşanan düşüş döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerinde etkisini göstermeye başladı. Son olarak 24 temmuz Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk bir indirim uygulanacağı öğrenildi. Sektör temsilcilerinden elde dilen bilgilere göre Brent petrolde yaşanan düşüşün hem benzin fiyatlarına hem de motorine indirim olarak yansıtılmasına devam edileceği belirtilirken motorinin pompa satış fiyatının Pazartesi gece yarısını geçtikten sonra 92 kuruş indirimin uygulanacağı kaydedildi.
EKONOMİ
23 Temmuz 2022 - 12:50
Araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarına indirim geliyor!
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını da aşağı yönlü değiştiriyor. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına indirim yapılacağı öğrenilirken 92 kuruşluk indirimin Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirildi.
EKONOMİ
23 Temmuz 2022 - 12:50