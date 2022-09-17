Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!













Brent petrolde son durum!

Brent ham petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor. Fiyat indirimleri, zam uygulaması derken benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar, Brent tipi ham petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına odaklanmaya devam ediyor. Brent petrolde yaşanan son değişkenlik nedeniyle de motorin grubunda 20 Eylül Salı gününden itibaren 1 lira 76 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Perşembe günü 90.84 dolardan kapanış yapan Brent ham petrolünün varili Cuma günü 91.35 dolardan kapandı. Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) Cuma günü varil başına 85.11 dolardan kapandı. WTI tipi ham petrol Perşembe günü 85.10 dolardan işlemlerini tamamladı.