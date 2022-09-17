Brent ham petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor. Fiyat indirimleri, zam uygulaması derken benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar, Brent tipi ham petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına odaklanmaya devam ediyor. Brent petrolde yaşanan son değişkenlik nedeniyle de motorin grubunda 20 Eylül Salı gününden itibaren 1 lira 76 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
EKONOMİ
17 Eylül 2022 - 14:45
Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!
Motorinin litre fiyatı 20 Eylül Salı gününden itibaren 1 lira 76 kuruş indirilecek.
EKONOMİ
17 Eylül 2022 - 14:45
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