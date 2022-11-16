Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor!







BU GECE YARISI BENZİNE İNDİRİM GELECEK





LİTRESİ 21,92 LİRAYA İNECEK







AKARYAKITTA FİYATLAR NASIL HESAPLANIR?

Brent ham petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor ancak benzin ve motorin fiyatları da fiyat indirimi ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Yeni edinilen bilgiler doğrultusunda ise benzinde bu gece yarısından itibaren 77 kuruş indirim uygulanması bekleniyor.Brent tipi ham petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşların dikkati benzin ve motorin fiyatlarına çevrilmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 17 Kasım Perşembe gününden itibaren 77 kuruş tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. Motorin grubu için ise herhangi bir fiyat artışı veya indirim haberinin olmadığı söyleniyor.Sektör kaynakları benzine gelecek olan 77 kuruşluk indirimden sonra İstanbul'da benzinin 21,92 liradan satılacağı bildirildi.Akaryakıt fiyatları rafineriler tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasalarındaki işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucunda distribütörlerin uyguladığı fiyatlar rekabet ve serbestlik nedeniyle firmadan firmaya ve şehirden şehire ufak tefek farklılıklar gösterebilmektedir.