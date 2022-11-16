GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 13:51

Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor!

Brent petrolün varil fiyatları ile birlikte döviz kurlarındaki değişiklikler özellikle araç sahiplerinin benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim haberleri araştırılıyor.

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 13:51
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Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor!


Brent ham petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor ancak benzin ve motorin fiyatları da fiyat indirimi ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Yeni edinilen bilgiler doğrultusunda ise benzinde bu gece yarısından itibaren 77 kuruş indirim uygulanması bekleniyor.

BU GECE YARISI BENZİNE İNDİRİM GELECEK

Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor

Brent tipi ham petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşların dikkati benzin ve motorin fiyatlarına çevrilmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 17 Kasım Perşembe gününden itibaren 77 kuruş tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. Motorin grubu için ise herhangi bir fiyat artışı veya indirim haberinin olmadığı söyleniyor.

LİTRESİ 21,92 LİRAYA İNECEK



Sektör kaynakları benzine gelecek olan 77 kuruşluk indirimden sonra İstanbul'da benzinin 21,92 liradan satılacağı bildirildi.

AKARYAKITTA FİYATLAR NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları rafineriler tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasalarındaki işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucunda distribütörlerin uyguladığı fiyatlar rekabet ve serbestlik nedeniyle firmadan firmaya ve şehirden şehire ufak tefek farklılıklar gösterebilmektedir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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