Araç sahiplerine son dakika duyuruldu! Trafik cezaları komple siliniyor: 30 gün detayına dikkat!







DEPREM BÖLGESİNİ İLGİLENDİREN KARAR







6 şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 11 ilde OHAL ilan edilmişti. Peki OHAL ilan edilen bölgelerdeki araç muayeneleri ile ilgili Bakanlık hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ticari araçlar her sene, binek araçlar ise iki senede bir araç muayenesi yaptırmak zorunda. Muayene ücretlerinin bu sene epey zamlandığı da biliniyor. Fiyat listeleri TÜVTÜRK tarafından vatandaşa bildiriliyor. Bu ücretler site üzerinden online olarak sorgulanabiliyor. Aynı zamanda TÜVTÜRK tarafından sunulan hizmete göre www.turkiye.gov.tr internet sitesi adresinden kimlik ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama alanına TÜVTÜRK Muayene Durum Sorgulama yazdıktan sonra araç muayene sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre araç muayene tarihleri OHAL ilan edilen deprem bölgesi illerde muayene süreleri OHAL süresi bitene kadar geçerli olacak. Aynı zamanda 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında OHAL süresi bittikten sonraki bir ay depremzede vatandaşlar için önemli olacak. Araç muayene işlemleri istenen bölgede yapılabilecek. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar ve deprem sebebiyle muayene işlemlerini yaptıramayan vatandaşların trafik cezaları da silinecek.