EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 00:58

Araç sahiplerini üzen haber açıklandı! Akaryakıta çifte zam geldi! 4 Kasım akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurunda görülen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.Bu gece yarısından itibaren benzine 1TL 31 kuruş LPG’ye ise 56 kuruş zam yapıldı. İşte 4 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 00:58
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Araç sahiplerini üzen haber açıklandı! Akaryakıta çifte zam geldi! 4 Kasım akaryakıt fiyatları


Piyasalarda görülen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da etkilemeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurunda görülen yükseliş akaryakıt fiyatlarını da artırdı. Geçtiğimiz günlerde benzine 71 kuruşluk zam yapılırken bu gece yarısı itibariyle ikinci bir zam yapıldığı bildirildi. İşte 4 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

4 Kasım 2022 tarihi itibariyle benzin ve LPG fiyatlarına zam yapıldı.Yapılan açıklama ile birlikte benzinin litresine 1 TL 31 kuruş LPG’nin litresi ne ise 56 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE OLDU?



Yapılan zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 22 TL 68 kuruş olarak görülürken Ankara'da 22TL 85 kuruş, İzmir'de ise 22 TL 84 kuruş olarak kaydedildi.

LPG'nin litre fiyatı ise İstanbul'da 10TL 80 kuruş, Ankara’da 10 TL 79 kuruş, İzmir'de ise 10 TL 54 kuruş olarak kaydedildi.

Benzin ve LPGye zam yapıldı

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenerek satış fiyatı sunulmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında ise Akdeniz'de İtalyan piyasasında yer alan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru etkili olmaktadır. Bu şekilde rafineri tavan satış fiyatı bulunur.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ AÇIKLAMAYACAK

EPDK fiyatları hakkında değişimleri açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan suç duyurusu ile birlikte açıklama yapan EPGİS dava süreci sonuçlanana kadar akaryakıt fiyatları hakkında açıklama yapmayacağını belirtti.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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