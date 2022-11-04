Araç sahiplerini üzen haber açıklandı! Akaryakıta çifte zam geldi! 4 Kasım akaryakıt fiyatları

Piyasalarda görülen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da etkilemeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurunda görülen yükseliş akaryakıt fiyatlarını da artırdı. Geçtiğimiz günlerde benzine 71 kuruşluk zam yapılırken bu gece yarısı itibariyle ikinci bir zam yapıldığı bildirildi. İşte 4 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?4 Kasım 2022 tarihi itibariyle benzin ve LPG fiyatlarına zam yapıldı.Yapılan açıklama ile birlikte benzinin litresine 1 TL 31 kuruş LPG’nin litresi ne ise 56 kuruş zam yapıldı.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE OLDU?
Yapılan zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 22 TL 68 kuruş olarak görülürken Ankara'da 22TL 85 kuruş, İzmir'de ise 22 TL 84 kuruş olarak kaydedildi. LPG'nin litre fiyatı ise İstanbul'da 10TL 80 kuruş, Ankara’da 10 TL 79 kuruş, İzmir'de ise 10 TL 54 kuruş olarak kaydedildi.