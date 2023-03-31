EKONOMİ
31 Mart 2023 - 19:33

Araç sahiplerinin çilesi bitmiyor! 00.01'den itibaren akaryakıta zam geliyor: İl il fiyatlar değişti!

Araba sahiplerine kötü haber geldi, yakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yürürlüğe girecek olan zammın kaçınılamayacağı açıklandı. Hem araba sahibi olanlar hem de ekonomiyi takip edenler tarafından merakla beklenen 31 Mart'taki LPG, benzin ve motorin fiyatlarını sizler için derledik. Aşağıda güncel fiyatlar yer almaktadır.

EKONOMİ
31 Mart 2023 - 19:33
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Araç sahiplerinin çilesi bitmiyor! 00.01'den itibaren akaryakıta zam geliyor: İl il fiyatlar değişti!
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Küresel banka krizlerinin etkisiyle döviz kuru dalgalanmaları devam ediyor. Bu dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Geçtiğimiz 28 Mart'ta yapılan zamdan sonra, bu gece yarısı itibariyle yeni bir zam daha yapılacağı açıklandı. Peki, LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar artacak?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 31 Mart'ta brent petrolün varil fiyatı 78,09 dolara yükseldi ve akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılacağı haberi geldi. Bu gece yarısı itibariyle LPG fiyatlarına 29 kuruş zam yapılacak.



benzin

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki LPG, benzin ve motorin fiyatlarının güncel durumlarını şöyle sıralayabiliriz:

İstanbul Anadolu Yakası:

• Benzinin litre fiyatı 21,31 TL

• Motorinin litre fiyatı 20,38 TL

• LPG litre fiyatı 12,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

• Benzinin litre fiyatı 21,35 TL

• Motorinin litre fiyatı 20,44 TL

• LPG litre fiyatı 12,37 TL

Ankara:

• Benzinin litre fiyatı 21,72 TL

• Motorinin litre fiyatı 20,78 TL

• LPG litre fiyatı 12,3 TL

İzmir:

• Benzinin litre fiyatı 21,70 TL

• Motorinin litre fiyatı 20,86 TL

• LPG litre fiyatı 12,15 TL

Sektör uzmanları henüz LPG, benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin yeni bir zam veya indirim olacağına dair bir açıklama yapmadılar. Sizler güncel akaryakıt fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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