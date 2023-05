Araç sahiplerinin gözü yaşlı! TÜVTÜRK duyurdu: Araç muayene ücretleri zirveye çıkıyor! Kamyonet, traktör, kamyon, tır muayene ücreti!

2023 YILI YENİ MUAYENE ÜCRETİ





MUAYENESİZ ARAÇ İÇİN 951 TÜRK LİRASI PARA CEZASI

Araç muayenesi, trafikte güvenliği sağlamak ve araçların düzenli çalışmasını garanti altına almak amacıyla önemlidir. Araçların periyodik olarak muayene edilmesi, motor, aydınlatma, fren ve diğer sistemlerin düzgün çalıştığından emin olmayı sağlar. Bu sayede, trafik kazalarının önüne geçilir ve can kaybı riski azalır. Araç muayenesi, yasal bir zorunluluktur ve süresi geçen araçlar yaptırımlara tabi tutulabilir. Bu yaptırımlar arasında para cezaları ve sürücü puanının düşürülmesi yer alır. Ayrıca, ceza miktarının belirli bir sınırı aşması durumunda, sürücülerin araçları trafikten men edilebilir.Araç muayenesi sadece güvenlik açısından önemli değildir, aynı zamanda araçların daha uzun ömürlü ve verimli çalışmasına da yardımcı olur. Bu nedenle, araç sahiplerinin muayene sürelerine dikkat etmeleri ve düzenli olarak muayene ettirmeleri önemlidir. Araç muayene ücretleri belirlenmiştir ancak zam durumuyla ilgili kesin bir bilgi verilmemiştir. Muayene süresini geçiren araçlar için gecikme cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle, araç sahiplerinin muayene sürelerini takip etmeleri ve gecikme cezasından kaçınmaları önemlidir.2023 yılına ait araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Traktör, motosiklet, motorlu bisikletler için: 575,84 Türk Lirası Otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork, arazi taşıtı için: 1130,44Türk Lirası Kamyon, tır, çekici, otobüs için: 1528,10Türk Lirası Araç muayene ücretleri, araç türüne göre farklılık göstermektedir. Bu ücretlere, araç muayenesi geciktiğinde ek olarak %5 oranında gecikme ücreti eklenir ve her gecikilen ay için bu oran tekrar uygulanır. Gecikme süresi ne kadar kısa olursa olsun, gecikme ücreti ödenmek zorundadır. Bu nedenle araç sahiplerinin muayene tarihlerini takip etmeleri ve gecikmeleri önlemek için düzenli olarak muayenelerini yaptırmaları önemlidir. Ödemeler ise banka kartı, kredi kartı veya nakit olarak gerçekleştirilebilir. 2023 yılında yapılan güncellemelerle birlikte araç sahiplerine daha fazla ödeme seçeneği sunulmuş ve işlemlerin daha hızlı tamamlanması sağlanmıştır. Kredi kartıyla ödeme yapmak da mümkündür, bu sayede araç muayene gecikmelerinin önüne geçilmekte ve araç sahiplerine daha fazla kolaylık sağlanmaktadır.Araç muayenesinin süresinde yapılmaması durumunda cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesine göre, muayenesiz araçla trafiğe çıkan sürücülere 951 TL para cezası kesilir ve 10 ceza puanı uygulanır. Sürücülerin belirli bir miktarda ceza puanı biriktirmesi halinde ehliyetlerine süreli veya süresiz olarak el konulabilir. Ayrıca, araç muayenesini geciktiren araç sahiplerine TÜVTÜRK tarafından her ay için belirlenen oranda gecikme cezası uygulanır. Bu gecikme cezası araç türüne göre değişmez. Eğer muayenesi yapılmayan bir araç bir ay içinde tekrar kontrole götürülmezse, ücret yeniden tahsil edilir. Dolayısıyla, araç muayenesinin süresinde yapılması önemlidir ve gecikmelerin beraberinde getireceği cezalar ve ekstra maliyetlerden kaçınmak için düzenli olarak muayene yapılması önerilir.