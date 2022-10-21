Ağustos 2022 itibariyle yaklaşık 23,9 milyon araç sahibi her yıl Motorlu Araçlar (MTV) vergisi ödemektedir. MTV tutarı, Başkan yetkilerini kullanmadıkça yeniden değerleme oranı oranında artırılarak uygulanır. Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 60 zam öngörülüyor. Yani 2022'de 2.000.746 TL MTV ödeyen kişinin yeni yılda 4.000,493 TL ödemesi gerekiyor. MTV'nin 2022 bütçesinde gelir hedefi 24 milyar lira iken, 2023'te öngörülen gelir ise 38 milyar 787 milyon lira. Bu rakamlar MTV'nin gelirinin yüzde 64 artmasının beklendiğini gösteriyor ki bu da MTV'nin en az yüzde 60 büyüdüğü anlamına geliyor.
GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:44
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Art arda akaryakıt artışları sonrası vergi artışları da araç sahiplerinin işini zorlaştıracak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, motorlu taşıtlar vergisinin gelecek yıl yüzde 60 artacağını söyledi. 2023 merkezi bütçe teklifini değerlendiren Bingöl, “2023'te MTV gelirleri, 2022'ye göre yüzde 64,25 oranında artacak. Bu düzeydeki gelir hedefine ulaşmak için MTV'nin gelirlerinin artması gerekiyor." diye konuştu.
GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:44
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