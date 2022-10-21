Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor













EN İYİ TAHMİN YÜZDE 60

Ağustos 2022 itibariyle yaklaşık 23,9 milyon araç sahibi her yıl Motorlu Araçlar (MTV) vergisi ödemektedir. MTV tutarı, Başkan yetkilerini kullanmadıkça yeniden değerleme oranı oranında artırılarak uygulanır. Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 60 zam öngörülüyor. Yani 2022'de 2.000.746 TL MTV ödeyen kişinin yeni yılda 4.000,493 TL ödemesi gerekiyor. MTV'nin 2022 bütçesinde gelir hedefi 24 milyar lira iken, 2023'te öngörülen gelir ise 38 milyar 787 milyon lira. Bu rakamlar MTV'nin gelirinin yüzde 64 artmasının beklendiğini gösteriyor ki bu da MTV'nin en az yüzde 60 büyüdüğü anlamına geliyor.Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bu artışı rekor olarak nitelendirerek, "2022 yılında motora kadar bir araç için yıllık MTV 2 bin 746 ödeniyor. Motor 1.6'nın vadesi 1 yıl, Geleceğe yönelik en iyimser tahminler nedeniyle bu rakam 2023'te yüzde 60 artacak. 2022'de MTV, 1 yaşındaki motor 2.0 için yıllık ödedi, 7 bin 641 TL olacak ve 2023'te 12 bin 225 TL" ifadelerini kullandı. Bingöl, açıklamasının devamında ocak ayına kadar yeniden derleme oranının yüzde 120'nin üzerine çıkacağı kesin olduğunu fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu düşürme gücü olduğunu dile getirdi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullansa bile yetkileriyle, bütçe rakamının yüzde 60'lık bir artış gösterdiğini de ifade etti.