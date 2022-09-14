Araç sahiplerinin yüzünü güldüren açıklama yapıldı! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Akaryakıt ve otogaz fiyatlarında yapılan indirim herkese sevindirdi







Akaryakıt indirimi yüzleri güldürdü











Petrol Ofisi akaryakıt ve otogaz kampanyası

Shell akaryakıt ve otogaz kampanyası

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Petrol Ofisi ve Shell araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Akaryakıt ve Otogaz fiyatlarında yapılan indirimleri yakından takip eden birçok kişi kampanya ile ilgili detayları yakından takip ediyor. İşte merak edilen o kampanya hakkındaki tüm detaylar…Petrol Ofisi ve Shell akaryakıt ve otogaz fiyatlarında indirim yaptı. Petrol Ofisi'nin yapmış olduğu kampanya 16 Ağustos 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Tüm Axess kullanıcıları farklı günlerde ve tek seferde yapacağı 250 TL ve üzeri 4 akaryakıt veya Otogaz harcamasında 50 TL chip para kazanacak. Kampanyaya katılmak isteyen kişiler SMS ile kampanyaya katılım sağlayabilmektedir.Shell tarafından yapılan açıklamada ise kampanyaya katılım sağlayacak olan kişilerin 16 Ağustos 30 Eylül 2022 tarihleri arasında kampanyaya katılım sağlayabileceğini duyurdu. Yaptıkları ilk alışverişten önce kampanyaya katılmak üzere SMS gönderen ve kampanyaya katılan World üyesi olan kişiler Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağı 4 defa 200 TL ve üzeri akaryakıt ve otogaz alışverişi yapanlar için geçerli olacak.Yapı Kredi Bireysel kartı, Yapı Kredi Banka kartı ve Yapı Kredi Business kart kullanıcıları da 5 Ekim tarihinden itibaren Sen istasyonlarından yapacağı akaryakıt ve Otogaz alışverişinde 40 TL Shell puan kazanacak. Yapılan açıklamada word mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılan kişilerinde 40 tl'ye ek olarak 10 TL toplamda 50 TL Shell puan kazanacağı belirtildi. Yapacağı dört işlemden en az birinde POS’ta QR kod ile ödeme gerçekleştiren kişiler ise 50 TL'ye ek olarak 10 TL toplamda 50 TL Shell puanın sahibi olacak.Yapıkredi kullanıcılarının ise 40 TL Shell puan kazanabileceği söylenirken kampanyaya katılım hakkının da bir kez olduğunu belirtti.16 Ağustos 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Axess üyesi olan herkes Petrol Ofisi Akaryakıt kampanyasından yararlanabilmektedir. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler ilk harcamadan önce Juzdan Uygulamasından “Hemen Katıl” seçeneğine tıklayarak Akbank üzerinde kayıtlı bulunan telefon numarası ile“PO “ yazıp 4566’ya SMS göndermelidir. Axess mobil uygulaması üzerinden katılım sağlayan kişiler katıldığımız kampanyalar bölümünden kampanyaya katılım sağlayıp sağlamadığınızı görüntüleyebilirsiniz. Sms ile katılım sağlayan kişiler ise kayıt oldunuz mesajını gelmesi ile kampanyaya katılım sağlamıştır. Kazanılan çip paralar ise hemen karta yüklenerek 8 Ekim 2022 tarihine kadar Axess üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt ve Otogaz alımlarında kullanılabilecek. Belirlenen tarihe kadar kullanılmayan chip paralar ise sadece akaryakıt sektöründe Axess üyesi olan akaryakıt ve otogaz alımları için kullanılabilmektedir. Aynı günde yapılan 250 TL ve üzere ilk harcamalar kampanyaya dahil edilmektedir. Kampanyaya katılan kişiler Axess üyesi olan Petrol Ofisi istasyonlarında Akbank Axess pos Terminali ile çip paralarını kullanabilmektedir. Kampanyadan Axess, Axess Business, Free, Wings, Wings Business, Akbank kart, Akbank kart Business, Axess KOBİ asıl ve bu kartlara bağlı ek kart sahipleri faydalanabilecektir. Bank’O Card Axess kartları kampanyaya dahil değildir. Tüzel kişilerin Juzdan uygulamasını kullanamaması nedeniyle kampanyaya SMS yoluyla katılması gerekmektedir. Tüzel müşteriler kredi kartları ile kampanyaya dahil olabilmeleri için firma yetkilisi tarafından kayıtlı bulunan cep telefonundan sms ile kayıt yapılması gerekmektedir. Şahıs şirketi bulunan kişiler ise bireysel ve ticari kartları ile uygulama üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilmektedir. Kampanya müşteri bazında olup asıl ve ek kartları ile yapılan harcamalarda Juzdan uygulaması kullanılarak en fazla 50 SMS yolu ile en fazla 40 TL chip para kazanabilirler. Chip para kullanılarak yapılan akaryakıt alımları ise kampanya kapsamında sayılmamaktadır. Iptal edilen işlemler durumunda chip-para kazanımları da iptal olacaktır. Chip paranın kullanılması durumunda ise ekstreye borç olarak yansıtılacaktır. Kazanılan chip-paralar, mil puana dönüşmeyecektir. Katılım sağlamak isteyen kişilerin gönderdiği SMSler her operatörün kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Akbank T.A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Shell istasyonları üzerinden POS ile QR KOD kullanarak tek seferde yapacağınız 200 TL ve üzeri akaryakıt alımlarında 10 TL Shell puan verilmektedir. Kampanya “Shell istasyonlarında toplam 50 TL Shell Puan” kampanyası ile birleştirilebilir. Her iki kampanyadan da faydalanabilmek için ve toplam 50 TL Shell Puan kazanmak için World Mobil’den “Shell’de toplam 50 TL Shell Puan” kazanma hakkı sunar. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler Yapı Kredi bireysel kredi kartları ya da TL kartları ile Shell istasyonları üzerinden QR KOD harcaması yapmalıdır. POS’ta QR Kod ile ödeme yapmak için öncelikle cihazlara Yapı Kredi mobil uygulamasından indirilmesi gerekir.Ödeme yapacağınız sırada kasiyer QR Kod ile ödeme yapılacağını belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra World Mobil Yapı Kredi Pay butonuna basarak QR Kod ile ödeme veya Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden kartların menüsünü seçerek Yapı Kredi Pay seçeneği ile QR ödeme yapabilirsiniz. Nakit çekim, mail order işlemleri, iade ve puan kullanımı işlemleri dahil değildir. Kampanya koşullarını sağlayan kişiler Yapı Kredi POS ile yapacakları harcamalara ekstra 40 TL Shell puan kazanabilirler. Yapı Kredi POS kullanan esnaf ve KOBİler kampanya kapsamında 100 TL Shell puan kazanacak. Kampanyaya Yapı Kredi Pos kullanıcıları ve KOBİler dahildir. 90 gün içerisinde en az 1 adet gerçekleşmiş işlem yapan esnaf ve KOBİ ler 40 TL Shell puan kazanabilirler. Harcamalarına Yapı Kredi bireysel kart ve TL kart ile yapan müşteriler ise 10 TL Shell puan kazanacak. Business kart kullanıcıları kampanyaya dahil değildir. Yapı Kredi Bireysel kredi kartı, Yapı Kredi banka kartı ve Yapı Kredi Business kart kullanan kişiler Shell yazıp boşluk bıraktıktan sonra kart üzerinde yer alan müşteri numarasını sms ile 4455 göndermesi gerekir. Gönderilen SMS için operatörden bir SMS karşılığında ücret tahsis edilmektedir. Kampanyaya katılım sağlayacak olan kişilerim Shell markasının tanımlı olduğu Yapı Kredi World üyesi olan istasyonlarda yaptığı harcamalar geçerli olacaktır. apı Kredi Bireysel kredi kartı, Yapı Kredi banka kartı ve Yapı Kredi Business kart kullanıcıları tanımlanan puanlarını 4 Kasım 2022 tarihine kadar kullanabilmektedir. Kullanılmaya Shell puanlar 5 Kasım 2022 tarihinde geri alınacaktır. Yapı Kredi POS’u kullanan esnaf ve KOBİ’lere özel ekstra yüklenecek 40 TL Shell Puan’lar da 05 Ekim 2022 tarihine kadar yüklenecek olup, 05 Kasım 2022 tarihinde geri alınacaktır. Aynı gün içerisinde yapılan işlemlerden sadece biri kampanya dahilinde sayılmaktadır. Kampanya için Vakıfbank Worldcard’lar, Albaraka Worldcard’lar, Anadolubank Worldcard’lar ve Business TL Card kullanıcıları dahil edilmeyecektir. Kampanya Worldpuan alışverişlerinde de kullanılmamaktadır.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 24.82 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 10,73 TL İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 24.79 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 10,98 TLAnkara’da benzin litre fiyatı 19.34 TLAnkara’da motorin litre fiyatı 24.91 TL Ankara’da LPG litre fiyatı 11 TLİzmir’de benzin litre fiyatı 19.34 TLİzmir’de motorin litre fiyatı 24.92 TL İzmir’de LPG litre fiyatı 10,73 TL