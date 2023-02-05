Araç satın alırken bu tuzağa düşmeyin! Çok sayıda kişinin haberi yok: Bu yöntemle hem araba hem paranız elden gidebilir!







KURUMSAL EKSPERTİZLERİN ÖNEMİ: SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ ALIMINDA UYARILAR







EKSPERTİZ UZMANI ÖĞET: "ARAÇ ALMAK İSTEYENLER TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ'Nİ KONTROL ETSİN"!

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OTO EKSPERTİZ NEDİR?

Vatandaşlar uyarılarla araç alımlarında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip ekspertizlere gitmeleri gerektiğini öğrendi.Son dönemlerde araç piyasasında büyük bir hareketlilik mevcut. Artan satışları takip eden vatandaşlar, araç alımında dikkat edilmesi gereken ekspertiz raporuna ilişkin bazı gelişmeler konusunda uyarıldı. Araç satışı yapan kişilerin 'sıfır araç, ekspertize gerek yok' cümlesinin dikkate alınmaması ve alınacak aracın sıfır olması durumunda dahi ekspertizlere gidilmesi gerektiği uyarıları ile gündeme geliyor.Ekspertiz Uzmanı Kenan Öget, araç almak isteyen vatandaşlara TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip ekspertizlere gidilmesi gerektiğini hatırlattı. Öget, sıfır araçlar için de dahi ekspertizlere gidilmesi gerektiğini, çünkü sıfır araçlarda da bazen sıkıntıların çıkabildiğini vurguladı. Son dönemlerde sıfır araçlardaki fiyatlardaki artışlar, araç sahibi olmak isteyenlerin ikinci el araçlara yönelmesine neden oldu. Böylelikle araç satışı yapan kişiler, özellikle ikinci el araç satışlarında, sahte ekspertiz raporları ile araç satın almak isteyen vatandaşları mağdur etmeye başladı. İşte bu nedenle uzmanlar, özellikle ikinci el araç alım işlemlerinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olan ekspertizlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olan ekspertizlerde, araçlar hakkında tüm bilgiler detaylı bir şekilde listeleniyor. Satın alınacak araca ait kaza, mekanik arıza, parça değiştirme gibi tüm detayların incelenerek raporlanmasının sağlanmasının yanı sıra, mevcut ve gelecekteki masrafların da tek tek incelenmesi amacıyla tercih edilmesi gerektiği konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Ekspertiz Uzmanı Kenan Öget ise; ‘’Vatandaşlarımız sıfır araç alsalar dahi mutlaka ekspertize gelmelerini öneriyoruz. Kurumsal firmalardan alınan ekspertiz raporlarının, arızaların çıkması durumunda karşı tarafa izah edebilecekleri, onların sıkıntılarını gidebilecekleri bir hizmet olduğu unutulmamalıdır.’’ dedi.Oto ekspertiz, bir araçın durumunun ve değerinin belirlenmesi için yapılan bir incelemedir. Bu inceleme, araç sahibi veya satıcısı, sigorta şirketi, banka veya leasing şirketi gibi birçok farklı taraf tarafından talep edilebilir. Oto ekspertiz, araçların fiziksel ve teknik durumunun değerlendirilmesi, kazalar, hasarlar veya çalıntı olup olmadığı gibi konuları kapsar. Oto ekspertiz, bir araç alım-satım sürecinde veya araç kullanırken ortaya çıkan bir sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, bir araç satın almadan önce ekspertiz yaptırarak, araçta mevcut olabilecek sorunlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Aynı şekilde, bir araç kazası sonrasında sigorta şirketi tarafından yapılan bir ekspertiz, kazanın sebebinin belirlenmesine ve araçta oluşan hasarların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.