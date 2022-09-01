Aracın tamamına kredi çıkar mı? Aracın tamamına kredi çıkma durumu nedir? Bankaların araç kredi şartları

Aracın Tamamına Araç Kredisi Çıkması Mümkün Mü?

Banka Araç Kredisi İçin Ne Kadar Verir?

Gündelik yaşamın zorlaşması ve insanların hayatlarına kolaylık sağlayan otomobillerin gerekliliği gün geçtikçe birer temel ihtiyaca dönüştüğünden yeterli birikime sahip olmayan kişi ve kişilerce aracın tamamına kredinin nasıl çıkacağı merakla araştırılıyor. Aracın tamamına kredi nasıl çıkar sorusunun doğmasına sebep ise araç kredilerinin yasalarda belirtilen araç değeri oranında kullandırılmasına dair bulunan kısıtlamadan kaynaklanmaktadır.Araba meraklısı olan ve arabanın gün geçtikçe bir ihtiyaç halini almasından dolayı ve bununla beraber herkesin hayali olan bir araba sahibi olmanın yolları merakla araştırılıyor. İnsanların toplu taşıma araçlarının kalabalığından bıkmasıyla beraber kendince özgür bir şekilde istediği yerden gitmek istediği yere ulaşabilmek için bir araba almak istemesi günden günde artışa geçiyor. Ekonomik şartlardan dolayı da insanlar birikimlerinin yanı sıra almak istedikleri araç için kredi çekme yoluna gidiyor. Ancak belirlenen yasalar doğrultusunda aracın tamamına kredi çıkar mı sorusu vatandaşların aklında soru işareti olarak yer alıyor. Bankaların vatandaşlara araba almalı için sunduğu araç kredisi ürünü ve kredi türü ile belirli şartları sağlayan ve bu kriterlere sahip kişilerin arç sahibi olmalarına kolaylık sağlandığı herkes tarafından biliniyor. Yasal olarak kullanılması mümkün olan araç kredisi oranı alınacak aracın kasko bedelinin %70 oranı kadardır.Aracın kasko değerinin %30 oranını satın almak isteyen kişinin peşin olarak vermesine teşvik edilmek istenen bu uygulamayla beraber aracın tamamına kredi çıkar mı durumu olumsuz gibi görülebilir. Ancak aracın kasko değeri satın alınmak istenen aracın anlaşılan değerinden yüksek çıkarsa yani kasko değeri değerinin %70’i ve altında bir fiyata araç alınıyorsa bu durumda aracın tamamı için araç kredisi kullanmak mümkündür. Bir diğer aracın tamamına nasıl kredi kullanılır sorusuna cevap ise %70 oranında araç kredisi kullanıp kalan diğer kısım olan %30’luk dilim için de ihtiyaç kredisi kullanarak dolaylı bir şekilde aracın tamamına kredi kullanılmaktadır. Her türlü durumda bankanın müşteriye gelir seviyesinin ne durumda olduğuna yönelik bir ödeme ve taksit planlaması yapması muhtemel olduğu için ister araç kredisi ister de ek olarak kullanılabilen ihtiyaç kredisi için olsun aylık gelirinizin yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Araba almak, araba sahibi olmak gerçekten bir lüksten de öte bir ihtiyaç hali almaktadır. İnsanların aracının tamamına nasıl kredi çıkacağını araştırmaları gibi herhangi bir birikiminin olmamasından dolayı araba alamayacağı düşüncesini es geçerek nasıl araç kredisi çekebilirim düşüncesinin yanı sıra banka kredi verse bile yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı kredi çekmek isteyen kişilerin bu krediyi nasıl ödeyeceklerini düşünmelerine dikkat çekmekte fayda var.