Aracına benzin, motorin alacaklar dikkat! Zam açıklaması yapıldı: O tarihten itibaren fiyat listesi değişecek!













Ankara:

İstanbul Anadolu Yakası:

İstanbul Avrupa Yakası:

İzmir:

Benzin fiyatlarındaki yükselişin ardından şimdi de motorin fiyatlarının artması bekleniyor. OPEC+ ülkeleri, yıl sonuna kadar günlük 1,16 milyon varil petrol kesintisi yapacaklarını açıkladı. Bu karar, petrol piyasalarında %6'lık bir artışa yol açarak birçok ülkeyi olumsuz etkileyecektir. Özellikle Türkiye, ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle bu artıştan önemli ölçüde etkilenebilir. Petrol ve motorin fiyatlarındaki artış, sadece tüketicilerin bütçesini değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinde de dengesizliklere neden olabilir.Motorin fiyatlarındaki artış özellikle taşımacılık ve lojistik sektörünü olumsuz yönde etkileyebilir.Bu sektörler, büyük oranda motorin kullanmaktadır. Bu nedenle, motorin fiyatlarındaki artışın taşımacılık maliyetlerine yansıması ve nihayetinde tüketicilere ek maliyetlerin yüklenmesi muhtemeldir.Sonuç olarak, OPEC+ ülkelerinin aldığı karar sonucunda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de benzin fiyatları arttı. Şimdi ise motorin fiyatlarındaki zam beklentisi, tüketiciler ve özellikle taşımacılık sektörü için endişe verici bir durum oluşturuyor. Bu durumun Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ankara'da benzin istasyonlarının tabelaları güncellendi! Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları, vergiler ve dağıtım maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, fiyatlar zaman zaman değişebilir. Araç sahibi vatandaşlar, pompa fiyatlarının bütçelerini zorladığından yakınıyorlar. OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntısı kararının etkisiyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Benzindeki zamın ardından motorin fiyatlarına da zam yapıldığı açıklandı. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla motorin litre başına 67 kuruş daha pahalı olacak. Bu durum özellikle taşımacılık sektörü ve tüketiciler için ek maliyetlere neden olabilir. Türkiye'nin ithal enerji kaynaklarına bağımlılığı nedeniyle ekonomik açıdan olumsuz etkilerle karşılaşması da muhtemeldir. Yüksek akaryakıt fiyatları, enflasyon oranlarını ve genel ekonomik dengeleri de olumsuz etkileyebilir. Güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:Benzin (1 litre): 22.83 TL Motorin (1 litre): 20.82 TL LPG (1 litre): 11.37 TL 8 Nisan 2023 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:Benzin (1 litre): 22.39 TL Motorin (1 litre): 20.36 TL LPG (1 litre): 11.75 TLBenzin (1 litre): 22.44 TL Motorin (1 litre): 20.42 TL LPG (1 litre): 11.75 TLBenzin (1 litre): 22.81 TL Motorin (1 litre): 20.90 TL LPG (1 litre): 11.04 TL