Aracına yakıt alacaklar bekleyin! Akaryakıta 4. indirim için tarih belli oldu! 2,95 TL kuruşluk rekor indirimle deponuzu fulleyin

Araç sahiplerine müjdeli haber verildi. Fiyatların gece yarısından itibaren düşeceği açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürdü. Gece yarısından sonra aracına yakıt ikmali yapmak isteyenler hoş bir sürprizle karşılaştı.
4. İNDİRİM GELİYOR
Motorine yapılan son zammın ardından 27.1'lik indirimler peş peşe gelmeye başladı. O gün motorine ve benzine 60 kuruş, 2 Şubat'ta motorine 1 lira 02 kuruş indirim uygulandı. 3 Şubat'ta yapılan 65 kuruşluk indirimi gece yarısı 68 kuruşluk indirimin izlediği açıklandı.