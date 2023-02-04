EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 16:08

Aracına yakıt alacaklar bekleyin! Akaryakıta 4. indirim için tarih belli oldu! 2,95 TL kuruşluk rekor indirimle deponuzu fulleyin

Akaryakıt fiyatları hiçbir zaman böyle olmadı! Fiyatların gece yarısında indirime gireceği açıklandı! Son dakika açıklamaları kapsamında, son yakıt indirimiyle beraber dördüncü kez geldi. Dört indirimin toplam tutarı 2,95 Türk Lirası olarak açıklandı. Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Sorusu ise vatandaşların gündeminde yer aldı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

EKONOMİ
04 Şubat 2023 - 16:08
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Aracına yakıt alacaklar bekleyin! Akaryakıta 4. indirim için tarih belli oldu! 2,95 TL kuruşluk rekor indirimle deponuzu fulleyin
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Araç sahiplerine müjdeli haber verildi. Fiyatların gece yarısından itibaren düşeceği açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürdü. Gece yarısından sonra aracına yakıt ikmali yapmak isteyenler hoş bir sürprizle karşılaştı.

akaryakıt indirimi

4. İNDİRİM GELİYOR



Motorine yapılan son zammın ardından 27.1'lik indirimler peş peşe gelmeye başladı. O gün motorine ve benzine 60 kuruş, 2 Şubat'ta motorine 1 lira 02 kuruş indirim uygulandı. 3 Şubat'ta yapılan 65 kuruşluk indirimi gece yarısı 68 kuruşluk indirimin izlediği açıklandı.

2 LİRA 95 KURUŞLUK İNDİRİM

Son yapılan motorin indirimi pompa fiyatlarına da yansıdı. İndirimin büyüklüğünü düşünürsek toplam indirim 2 lira 95 kuruş oldu. İndirimle birlikte motorin ve benzin fiyatları da eşitlendi. Son verilere göre İstanbul'da motorinin litresi 21 lira 15 kuruş, benzinin litresi ise 21 lira 14 kuruş olduğunun altı çizildi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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