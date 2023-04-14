Aracına yakıt alan kabusu yaşayacak! Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi... Araçlar yerinden oynamayacak! İşte 14 Nisan motorin benzin LPG fiyatları







AKARYAKIT FİYATLARINA YİNE ZAM







Araç sahipleri artış göstermeye devam eden akaryakıt fiyatları sebebiyle araçlarını kullanmayacak duruma geldi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor ve OPEC+ ülkelerin aldığı karar doğrultusunda tekrar bir zam yapıldı. Benzin fiyatlarının bu zamlarla birlikte 26 TL'yi, motorin fiyatlarının 28 TL'yi, sonrasında ise 30 TL'yi geçmesi bekleniyor. Son gün içinde Brent petrol yüzde 4 değer kazandı ve 90 dolardan işlem görmeye başladı. Brent petrol 70 dolardan işlem görüyordu. Brent petrol tarafında yaşanan artış sonrasında akaryakıt fiyatlarına da yine zam geleceği öğrenildi. Brent petrol fiyatlarının ise yakın zamanda 100 dolar seviyesini aşması bekleniyor. Güncel olarak 1 litre benzinin 26, 1 litre motorinin 28 TL seviyesini aşması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Brent petrol fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte benzin fiyatlarının yeniden 30 TL seviyesini geçmesi bekleniyor. Güncel olarak illere göre akaryakıt fiyatları şu şekilde;-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 22.42 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.04 TL, 1 litre LPG fiyatı 9.98 TL; İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin 22.46 TL, 1 litre motorin 21.10 TL, 1 litre LPG 10.30 TL olarak satılıyor. -Ankara 1 litre benzin 22.83 TL, 1 litre motorin 21.45 TL, 1 litre LPG 9.91 TL'den satılıyor. -İzmir 1 litre benzin 22.81 TL, 1 litre motorin 21.53 TL, 1 litre LPG 9.97 TL'den satılıyor.