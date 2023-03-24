Aracına yakıt almaya gidecek olanlar dikkat! Büyük indirim açıklandı: Tam 50 TL indirimi bu sayede yakalayacaksınız!

Yakıtlara gelen zammın ardından benzin ile motorin tutarları konuşulmaya başlandı. Araç sahiplerini sevindirecek haber
ING Bank'tan geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; son günü 31 Mart olan bu kampanyaya katılanlara 50 liralık indirim yapılacak. Vatandaşlar bonus üyesi OPET istasyonlarında farklı günlerde 4 kez 250 liralık harcama yapmaları durumunda 50 liralık indirimi kazanacak. Kampanyadan yararlanmak için ilk olarak "OPET" yazıp 2205'e SMS atılması gerekmektedir.
Söz konusu kampanya; 16 Şubat ile 31 Şubat günleri arasında, bonus üyesi Total Energies istasyonlarında, aynı gün olmamak üzere, bir defada, 4 kez 250 lira ve üstü akaryakıt veya otogaz alan müşteriler için geçerlidir. Bir gün içinde yapılan birden çok harcamanın sadece biri kampanya kapsamına girmektedir.
Hangi kartlar kampanya kapsamındadır?
ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart kampanya kapsamındadır.
Kampanya şartları neler?
Bu kampanyaya, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart dahil edilmemiştir. 50 liralık indirim, 6 Nisan 2023 gününe dek kartlara aktarılır. Her müşteri en çok 50 liralık indirimin sahibi olabilir. İşlemlerin Garanti BBVA POS’u aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların ilk olarak 2205'e "OPET" yazıp SMS atmaları gerekmektedir. Söz konusu SMS, ING sisteminde kayıtlı olan ve harcamaların gerçekleştirildiği kartın bağlı olduğu numaradan atılması şarttır. Her bir SMS operatörlerin kendilerine ait tarifelerine göre 1 kısa mesaj kapsamında fiyatlandırılır. Taksitli işlemler, bonus kullanımları, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri kampanya kapsamına girmez.