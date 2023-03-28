Aracına yakıt almaya gidecekler dikkat! Bunu yapanlar 60 TL indirim kazanacak: Sadece bu günler için geçerli!

Son dönemlerde araç sahibi vatandaşlar, artan akaryakıt fiyatlarından dolayı oldukça tedirgin. Ancak son dakika haberine göre, Opet 60 TL indirim kampanyası başlattı. Fırsatın bir daha gelmeyeceği belirtilirken, kampanya sadece TEB müşterilerine özel olarak düzenlenmiş. Kampanya detaylarına göre, 31 Mart tarihine kadar geçerli olan indirim kampanyasından yararlanmak isteyen TEB Bonus üyesi müşteriler, Opet istasyonlarından tek seferde 250 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi yaparak, 4 kez işlem yapmaları gerekiyor. Bu işlemler sonucunda 60 TL indirim kazanılabiliyor.
Ayrıca kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri en fazla 60 TL indirim kazanabilir. Kampanyadan yararlanmak için Bonus POS cihazları kullanılmalı ve sanal pos, sanal kart ve mail order işlemleri kampanya kapsamında değil. Kampanyaya katılmak için, CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden KATIL butonuna tıklanması veya OPET yazıp 4616’ya SMS gönderilmesi gerekiyor. Kampanya dahilinde 16 Şubat-31 Mart tarihleri arasında 4 kez 250 TL ve üzeri harcama yapıldıktan sonra, 5 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında 5. harcama yapıldığında indirim kartınıza yansıtılacak. Ancak kampanya sadece Bonus özellikli Bireysel TEB kredi Kartları dahilinde geçerli olup, sade kartlar, banka kartları ve ticari kartlar kampanyaya dahil değil. Ayrıca, iptal ve iade işlemlerinde bonus yüklemesi yapılmayacak ve kanuni takipte olan müşteriler kampanyadan yararlanamayacak.