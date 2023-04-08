Aracına yakıt almaya gidecekler dikkat! İl il akaryakıt fiyatları değişti: Benzin, motorin, LPG'de yeni tarife!







GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI













Brent petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Bununla birlikte, doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanmaları da akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Yakın zamanda benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam yapılmıştı ve sektördeki fiyat oynaklıkları nedeniyle son olarak gece yarısı benzin fiyatlarına bir zam daha yapıldı. İşte detaylar... Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki artış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, dolar kurundaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan büyük zam sonrasında, gece yarısı benzin fiyatlarına bir zam daha geldi. Sektördeki fiyat oynaklıkları ve dünya petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak, yakın zamanda benzin ve motorin fiyatlarında yeni güncellemelerin yapılması bekleniyor. Bu durum, araç sahiplerinin bütçelerini etkileyerek genel tüketici fiyatlarına da yansıyabilir.8 Nisan Cumartesi günü İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde güncellendi:İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.39 Lira İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.36 Lira İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.75 Lira. ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı 22.83 Lira Ankara'da motorin litre fiyatı 20.82 Lira Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 Lira İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir'de benzin litre fiyatı 22.81 Lira İzmir'de motorin litre fiyatı 20.90 Lira İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 Lira Yakıt fiyatlarındaki artış sadece araç sahiplerini değil, tüm sektörleri etkileyebilir. Özellikle nakliye sektöründe çalışanlar, artan yakıt maliyetlerinin taşıma ücretlerine yansıyacağından dolayı işlerinden etkilenebilirler. Aynı şekilde, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler de traktör ve diğer tarım araçlarının yakıt masraflarındaki artış nedeniyle maliyetlerinin artacağından şikayet edebilirler. Bu durumların genel ekonomiye ve tüketici fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz olabilir. Dolayısıyla, yakıt fiyatlarındaki artışlar tüm toplumun cebini etkileyecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor.