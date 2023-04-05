Aracına yakıt almaya gideceklere müjde! 15 Mayıs'a kadar bunu yapan 50 TL indirim alacak: Sadece 10 saniye sürüyor. Binlerce araç sahibini ilgilendiren duyuru yapıldı. Zaman zaman yapılan yakıt alımına ilişkin bankalar kampanya yapıyor. Bu kampanya haberlerine ilişkin duyurular ise haberimizde. Bir duyuru ING Bank'dan geldi. 50 TL indirim yapılan kampanyaya ilişkin detaylar haberimizde... İşte detaylar...
ING BANK'DAN AKARYAKIT KAMPANYASIING Bank internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte akaryakıt kampanyası yapacağını açıkladı. Yapılan duyuruda, Bonus üyesi olan Petrol Ofis istasyonları üzerinden farklı günlerde yapılmak üzere yapılan harcamalara indirim yapılacağı açıklandı. Kampanya için ise son tarihin 15 mayıs olduğu belirtildi.
Bankanın paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi: “ING kredi Kartınız ile birlikte 1 Nisan ve 15 Mayıs 2023 tarihlerinde Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında farklı günlerde 4 defa 250 TL harcama yapılacak, 50 TL indirim kazanılacak.” açıklamaları yapıldı. Kampanyaya ilişkin diğer ayrıntılar...
Kampanya için tarihler ise şu şekilde 1 Nisan ve 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında kampanya geçerli olacak. Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonları üzerinden farklı günlerde ve tek seferlik yapılacak, 4 defa 250 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması için kampanya geçerli olacak. Harcamalar her birinde farklı günler üzerinde yapılması bekleniyor. Aynı gün üzerinde yapılmış olan akaryakıt veya otogaz harcamaları için sadece bir harcama kampanyaya dahil olacağı da belirtildi. ING Pegasus BolBol Kart, Classic Kart, Premium Kart ve ING Bonus Kart üzerinden de kampanyaya katılım sağlanabilecek.