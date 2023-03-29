Aracına yakıt almaya gidenlere büyük şok! 45 gün sonra ilk kez oldu: Tarife baştan sona değişti!







BENZİN FİYATLARI TEKRAR YÜKSELECEK





MOTORİN FİYATLARI SABİT KALACAK











Benzin fiyatlarında beklenen zam haberi geldi. 1,5 aylık aranın ardından benzine gece yarısından itibaren 81 kuruş zam yapılması planlanıyor. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi ortalama 21,39 TL olacak ve son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkacak.Ocak ayında yapılan zamla birlikte benzin fiyatları 21,71 TL'ye çıkmış, Şubat ayındaki indirimlerle 19,83 TL'ye düşmüştü. Ancak 14 Şubat'ta 1,09 TL'lik bir zam yapılmış ve fiyatlar 20,92 TL'ye çıkmıştı. Ay içinde yapılan indirimlerle birlikte fiyatlar 20,58 TL'ye kadar düşmüştü. Ancak bu gece yapılacak olan zamla birlikte benzin fiyatları tekrar yükselecek.Motorin fiyatlarındaki değişim ise henüz beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları düşmüş ve litre fiyatı 20 TL'nin altına inmişti. Ancak bu düşüş kısa sürmüş ve fiyatlar tekrar 20 TL'nin üzerine çıkmıştı. Küresel bankacılık sisteminde yaşanan krizin ekonomilerde daralma yaratacağı endişesi, petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı. Brent Petrol Aralık 2021 ve ham petrol ise Kasım 2021 sonrası en düşük seviyeye gerileyerek sert kayıplar yaşadı. Geçtiğimiz hafta fiyatlar bir miktar toparlanma gösterdi ancak aylık bazda %9'luk bir kayıp söz konusu. Dolar/Tl kurunda oynaklık düşük olsa da fiyatlar rekor seviyelerde işlem görüyor. Kademeli olarak yükselen fiyatlar şu anda 19,09 seviyesinden işlem görüyor. Benzin fiyatlarına da zam geldi. 1,5 aylık aradan sonra bu gece yarısından itibaren benzine 81 kuruş zam yapılacak. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,39 TL'ye yükselecek. Motorin fiyatları ise 20,53 TL'de sabit kalacak. Otogaz fiyatı ise 11,56 TL olarak belirlendi.