YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:43

Aracını TEM'e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda polisin ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir şahıs, aracını otoyolda bırakıp ortadan kayboldu. Bunun ardından gerçekleşen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:43
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Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘Dur' ihtarına uymayan 34 YJT 85 plakasına sahip Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aracıyla birlikte TEM Otoyolu'na girdi. Bir süre süren kovalamacanın ardından sürücü, aracını otoyolda bırakarak kaçmaya başladı. Bunun ardından duran otomobilin arkasından gelen 5 araç birbirine girdi. Kazada araç üzerine bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sigorta ve muayenesi olmadığı için kaçmış



Öte yandan polis ekiplerinin Tofaş marka otomobilin plakası üzerinde yaptığı sorguda aracın sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ekipler, kazaya karışan araçları emniyet şeridine çektirerek yol üzerinde önlem aldı. Tofaş marka otomobil bağlanarak otoparka çekilirken, ekipler aracını bırakıp kaçan sürücüyü yakalayabilmek için arama çalışması başlattı. Kazaya karışan diğer arabalar da çekiciler ekiplerinin desteğin ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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