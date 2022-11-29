Aracınızda yakıt tasarruf etmenin yollarını biliyor musunuz?













İŞTE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yakıt fiyatlarında son bir yıldır gerçekleşen artışlarla birlikte tasarruf etmek bu konuya en uzak kişiler için merak edilen bir konu olmasına yol açtı. Hayat pahalılığının yarattığı baskılar, birçoğumuzu benzin istasyonlarında ve genel olarak araçlarımız için yaptığımız harcamaları kısmaya zorluyor. Ancak, bu kış fiyatları düşürmek için atabileceğiniz birkaç basit adım var.Sürüş uzmanları, güvenli sürüşten arabanıza daha iyi bakmaya kadar, dışarıdayken ve arabadayken tasarruf etmek için yapabileceğiniz birkaç şeyi açıkladı. Aracınızdan tasarruf etmenin en kolay yollarından biri sürüş şeklinizi değiştirmektir. Kullandığınız yakıt miktarı ne kadar hızlı ivmelendiğinize bağlı olabilir. Yumuşak bir şekilde araç kullanmak ve ani hızlanmalardanve yavaşlamalardan kaçınmak veya çok hızlı vites değiştirmemek daha az yakıt kullanmanın etkili bir yolu olarak göze çarpıyor. Hızlı araç kullanmamakta daha az yakıt kullanmanın ve tasarruf etmenin kolay bir yoludur. Genel olarak hız sınırında araç kullanmak iyi bir ölçüdür. Her 20 km hız artışı %9 daha fazla yakıt kullanmak anlamına geliyor. En fazla 80 km hızla gitmek daha yüksek hızlara kıyasladığımızda %25 daha az yakıt tüketmeniz demek. Bakımı yapılmayan araçlar, iyi bakılan araçlara göre daha fazla yakıt tüketme eğilimindedir. Motor veya valflerdeki küçük sorunlar yakıtın verimsiz kullanılmasına ve sonuç olarak daha yüksek maliyetlere neden olabileceğinden, aracınıza düzenli bakım yaptırdığınızdan emin olun.Ayrıca tüm lastiklerinizin iyi durumda olduğundan emin olmalısınız. Lastiklerinizden herhangi birinde hasar varsa, diş derinliği azsa veya olması gerekenden farklı miktarda hava ile şişirilmişse, yakıt verimliliğiniz de buna bağlı olarak düşecektir.