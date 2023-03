Aracıyla trafiğe çıkanlara duyuruldu! 9. aya kadar süre verildi: Ehliyeti olanlar dikkat!

ARAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE







Araç sahiplerine araç muayeneleri ile ilgil önemli haberler verildi! Peki araç sahiplerinin neye dikkat etmesi gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TÜVTÜRK tarafından bildirilen haberlere göre araç sahiplerinin muayene konusunda daha dikkatli olması gerekiyor çünkü ağır cezalar geliyor. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan haberlere göre araç muayenesi geldiği halde muayene yaptırmayan vatandaşlar30 Eylül tarihine kadar araç muayenesi yaptırmazsa ilgili kanunun 35. maddesi kapsamında muayene süresi geçmiş her ay için yüzde 5 fazla ve Yİ-ÜFE değişim oranlarına göre ve her ay yüzde 0.75 oranı esas alınmak üzere yüzde 5 fazla oranı tahsil edilecek. Tahsil edilen tutar Hazine hesabına aktarılacak. İlgili kanun kapsamında daha önce tahsil edilen tutarların iadesi yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kanuna göre araç muayene süresi geçen vatandaşlar her ay için yüzde 5 fazla ödeme yapacak. Tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek.