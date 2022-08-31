YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:19

Araçlarını Doludan Korumak Için Kapalı Alanlara Akın Ettiler - Manisa

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:19
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Araçlarını Doludan Korumak Için Kapalı Alanlara Akın Ettiler - Manisa


Manisa'nın Akhisar ilçesinde vatandaşlar dolu yağışı başlaması sonrasında araçlarını korumak amacıyla kapalı alanlara park etti.


Manisa il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağışlar yer yer dolu olarak etkisini gösterirken Akhisar ilçesinde vatandaşlar araçlarını dolu tanelerinden korumak için kapalı otoparklara götürdü. Neredeyse boş olan kapalı otoparklar yağışın başlaması sonrası bir anda adeta dolup taştı. Dolu yağışının başlaması sonrası aracını kapalı otoparka getirdiğini söyleyen Hakan Aydın, “Güzel bir yağmur yağdı. Ardından dolu başlayınca biz de kapalı otoparka kaçtık. Aracımda hasar olmadı” derken, havanın durumundan dolayı yağış başlamadan önce arabasını otoparka getirdiğini söyleyen Mert Armut ise, “Dolu yağacağını, havanın durumundan dolayı hissettim. Arabamı hemen kapalı alana getirdim. 10 dakika kadar sürdü. Sonrasında da kesildi. Aracımda da her hangi bir hasar olmadı” diyerek konuşmasını belirtti.




Manisa il genelinde görülen yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren yerini açık bir havaya bırakması bekleniyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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