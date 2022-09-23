YAŞAM
23 Eylül 2022 - 18:36

Araçtan çaldıkları çantayı boşaltıp fark edilmemek için yerine bıraktılar

Konya'da motosikletli 3 kişi, park halinde duran bir araçta yer alan içerisinde 30 bin lira değerinde altın, gümüş ve mobil cihaz yer alan çantayı çaldı. Şüpheliler çaldıkları çantayı boşalttıktan sonra fark edilmemek için yerine bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelilerin çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 18:36
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Araçtan çaldıkları çantayı boşaltıp fark edilmemek için yerine bıraktılar


Olay, merkez Karatay ilçesindeki Vatan Sanayi Sitesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan Konya'ya aracının tamiri için geldiği öğrenilen Fevzi Topbaş 42 ABD 178 plakasına sahip kamyonetini sanayide bir arkadaşının iş yeri önüne park etti. Fevzi Topbaş, içerisinde 30 lira değerinde altın, gümüş ve telefon yer alan çantasını da aracında bıraktı. Kısa süre sonra arkadaşının yanından çıkan araç sahibi Fevzi Topbaş, giderken bıraktığı çantasının yerinden oynadığını fark etti. Bunun üzerine çantayı kontrol ettiğinde içinin boş olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yollandı. Polis ekipleri sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı.



İbrahim Yetkin
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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