GÜNDEM
30 Aralık 2021 - 14:54
Güncelleme: 30 Aralık 2021 - 14:54

Araçtan düşen kızını görmeyen baba kızının üzerinden geçti!

Aydın Kuşadası'nda aracın açılan kapısından düşen kızını görmeyen baba Ali Hamitcan Seçgin, 3 yalındaki kızı Cemre'nin yanlışlıkla üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

GÜNDEM
30 Aralık 2021 - 14:54
Güncelleme: 30 Aralık 2021 - 14:54
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Araçtan düşen kızını görmeyen baba kızının üzerinden geçti!
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde duyanların tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. Ali Hamitcan Seçgin isimli bir baba seyir halinde ilerlerken aniden açılan kapıdan düşen kızını görmedi ve yola düşen 3 yaşındaki kızı Cemre Seçgin'in yanlışlıkla üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.







Olay Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baba Ali Hamitcan Seçgin, oğlu ve kızı Cemre ile birlikte alışveriş için evden çıkarak aracına bindi. Ali Hamitcan Seçgin'in idaresinde olan aracın arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, birden kapıyı açtı ve o sırada yola düştü. Kızının araçtan düştüğünü fark etmeyen baba ise aracıyla aracının arka tekerleği ile kızı Cemre'nin üzerinden geçti.


3 yaşındaki minik Cemre ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı minik kız ambulansa alınarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralandığı anlaşılan minik Cemre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kızlarının ölüm haberini alan Seçgin ailesinin fertleri hastanede sinir krizleri geçirdi.


Polis ise yaşanan olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.
 
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