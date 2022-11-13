EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 03:40

Aradığınız Euro'ya şu anda ulaşılamıyor! Euro rekor kırıldı, doları ezip geçti

ABD'den peş peşe gelen veriler sonrasında Euro'da beklenmeyen bir hareketlilik yaşandı. Euro son zamanların en yüksek seviyesine yükselirken dolarda rüzgar ters esti.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 03:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aradığınız Euro'ya şu anda ulaşılamıyor! Euro rekor kırıldı, doları ezip geçti


Fed’in faiz kararı ve ardından açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından piyasaların dengesi değişti. Daha önce dolar karşısında düşüş göstererek aşağı yönlü hareket eden Euro, bir anda ani bir çıkış yaparak dolar karşısında değer kazandı. Euro/TL’de yüzde 2 oranında bir fark açılırken piyasaların son durumu merak ediliyor.

Euro doları ezdi geçti!

Geride bıraktığımız hafta piyasalar için oldukça riskli bir haftaydı. Önce Fed’in faiz kararını açıklaması ardından da ABD enflasyon rakamlarının ilan edilmesi piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Dolar değerini korurken gram altın bu veriler ışığında yeni rekorlara koştu.



Dolarda gerilemenin yaşandığı günlerde bir süredir doların altında seyreden Euro’da büyük bir hareketlenme yaşandı. Euro, 18 liradan ani bir sıçrayışla 19,25 TL’ye yükseldi. Euro’daki yükseliş diğer birimleri de doğrudan etkiledi.

Euro neden yükseldi?

ABD’de enflasyon rakamı beklentilerin altında gerçekleşti. TÜFE’nin 7,7 çıkmasıyla para piyasalarında dengeler bozuldu. Önce dolarda gerileme yaşandı, sonra gram altın bir anda 1000 TL’yi hızla aşarak 1050 liraları gördü. Dolar karşısında birçok para birimi değer kazanırken Euro ise bundan en çok etkilenen oldu. Böylelikle dolar endeksi gerilerken, Euro gücünü artırdı.

euro

Euro, dolar, gram altın ne kadar? Piyasalarda son durum!

Euro kuru bir önceki gün 18,64 TL seviyesinde idi. ABD’den gelen açıklamalar sonrasında 19 lirayı hızla aştı. Güncel olarak Euro kuru 19 lira 25 kuruştan işlem görüyor.

Dolar ise bir önceki gün 18,50 TL’ye kadar gerilemiş iken yeniden bir toparlanma yaşayarak 18,58’e yükseldi.

Gram altın kasım ayı başında 1000 TL’nin altında 985 TL’den işlem görüyordu. Ancak verilerin açıklanması sonrasında gün itibarıyla 1.054 liradan işlem görmektedir. Çeyrek altın ise 1.734 liraya yükselişi ile yıl sonunun en yüksek seviyesine ulaştı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek
EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları
1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak
1000 TL ısınma yardımı detayları belli oldu! Bunu yapanlar alamayacak
Sigaraya bir zam daha! O grup zam yaptı, en pahalı sigara 55 TL oldu
Sigaraya bir zam daha! O grup zam yaptı, en pahalı sigara 55 TL oldu
Milyonlarca araç sahibine duyuruldu! 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 535 TL olacak
Milyonlarca araç sahibine duyuruldu! 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 535 TL olacak
EYT'lilerin kıdem tazminatı hesabı! Bakan açıkladı, yüzde 87 oranında...
EYT'lilerin kıdem tazminatı hesabı! Bakan açıkladı, yüzde 87 oranında...
Son Haberler
Uzun ilişkiden sonra pat diye evlenenler kervanına Aslı Enver de katıldı! İşte nikahtan görüntüler
Uzun ilişkiden sonra pat diye evlenenler kervanına Aslı Enver de katıldı!...
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa...
EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek
EYT'lilerin merakı giderildi! Emeklilikte 20 -25 yıl: O şart değişmeyecek
Ünlü pop sanatçısının baterist eşi hayatını kaybetti! En iyi arkadaşımı kaybettim dedi!
Ünlü pop sanatçısının baterist eşi hayatını kaybetti! En iyi...
Dua Lipa'nın göğüs dekolteli pozu Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu! Bu tarzı oldukça ateşli bulundu
Dua Lipa'nın göğüs dekolteli pozu Instagram'da beğeni yağmuruna...
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! İşte 6 ayda 53 kilo verdiren o formül
Aşk ona yaradı! Seda Sayan'ın güzel gelini Miray Daner'in zayıflama...
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine mi bırakıyor? Başarılı isim Zehra Güneş'in dekolteli pozları ve sosyal medya paylaşımları
Konuşulmaya doyulmayan isim Zehra Güneş tacını kız kardeşlerine...
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ne zaman başlıyor? Erdal Beşikçioğlu...
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor,...
Use case mobility nedir, ne demek?
Use case mobility nedir, ne demek?
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine göre anlamları
Mavi ve mor kalp emojisi ne anlama geliyor? Kalp emojilerinin renklerine...
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Günlük burç yorumları 13 Kasım 2022 Pazar
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir, nasıl açılır?
Telefonuma deprem bildirim mesajı neden gelmedi? AFAD Hayati Uyarı Bildirimi...
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir,...
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat...