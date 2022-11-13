Aradığınız Euro'ya şu anda ulaşılamıyor! Euro rekor kırıldı, doları ezip geçti







Euro doları ezdi geçti!







Euro neden yükseldi?

Euro, dolar, gram altın ne kadar? Piyasalarda son durum!

Fed’in faiz kararı ve ardından açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından piyasaların dengesi değişti. Daha önce dolar karşısında düşüş göstererek aşağı yönlü hareket eden Euro, bir anda ani bir çıkış yaparak dolar karşısında değer kazandı. Euro/TL’de yüzde 2 oranında bir fark açılırken piyasaların son durumu merak ediliyor.Geride bıraktığımız hafta piyasalar için oldukça riskli bir haftaydı. Önce Fed’in faiz kararını açıklaması ardından da ABD enflasyon rakamlarının ilan edilmesi piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Dolar değerini korurken gram altın bu veriler ışığında yeni rekorlara koştu.Dolarda gerilemenin yaşandığı günlerde bir süredir doların altında seyreden Euro’da büyük bir hareketlenme yaşandı. Euro, 18 liradan ani bir sıçrayışla 19,25 TL’ye yükseldi. Euro’daki yükseliş diğer birimleri de doğrudan etkiledi.ABD’de enflasyon rakamı beklentilerin altında gerçekleşti. TÜFE’nin 7,7 çıkmasıyla para piyasalarında dengeler bozuldu. Önce dolarda gerileme yaşandı, sonra gram altın bir anda 1000 TL’yi hızla aşarak 1050 liraları gördü. Dolar karşısında birçok para birimi değer kazanırken Euro ise bundan en çok etkilenen oldu. Böylelikle dolar endeksi gerilerken, Euro gücünü artırdı.Euro kuru bir önceki gün 18,64 TL seviyesinde idi. ABD’den gelen açıklamalar sonrasında 19 lirayı hızla aştı. Güncel olarak Euro kuru 19 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Dolar ise bir önceki gün 18,50 TL’ye kadar gerilemiş iken yeniden bir toparlanma yaşayarak 18,58’e yükseldi. Gram altın kasım ayı başında 1000 TL’nin altında 985 TL’den işlem görüyordu. Ancak verilerin açıklanması sonrasında gün itibarıyla 1.054 liradan işlem görmektedir. Çeyrek altın ise 1.734 liraya yükselişi ile yıl sonunun en yüksek seviyesine ulaştı.