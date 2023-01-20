Aradığınız iş ayağınıza geldi! 9.000 TL maaşla alımlar başladı: İlkokul, ortaokul, lise mezunları dikkat!













Büro memuru, sağlık personeli, güvenlik görevlisi alımları İŞKUR tarafından 9 bin TL maaş ile başlatıldı. Çok sayıda işsiz vatandaşa istihdam imkanı verilirken belediyelere yapılması beklenen alımlarda KPSS şartı aranmayarak alımlar yapılacak. İşte başvuru yapılacak kadro kapsamı ve başvuru şartları haberimizde. En az ilkokul mezunu olma şartını arayan İŞKUR bunun altındaki eğitim pozisyonları kabul görülmeyerek özellikle hasta bakıcı, hemşire, veteriner hekim ve makine teknisyeni alımlarının yoğun olacağı belirtildi. Alımlar üzerinden ek olarak özel eğitim öğretmeni, sayaç okuma personeli, büro memuru, bulaşık personeli, eğitmen, özel güvenlik görevlisi alanlarında da kadro genişletilmesi yapıldı. Başvurular hızlı şekilde doldurulurken İŞKUR genel şartları oluşturulurken dikkatli şekilde takip edilmesi gerekir. Alımların 10 bin kişi ile sınırlı olurken her kadro için şart koyma serbestliği getirdi.Başvuru şartları olarak TCK maddesinin 53'te belirtilen suçların işlenip işlenmemesine bakılarak affa uğramış veya infazın gerçekleşmiş olması başvurular esnasında değerlendirme yapılır. Erkekler için askerlik engelinin olmaması gerekirken ruh ve beden sağlığının varlığının ve gerektiğinde bunların belgelenmesinde şartları yer alır.