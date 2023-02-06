Aradığınız para cüzdanınıza konacak: 15.000 TL almak için tek bir yol var

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyaları büyüyor. Peki hangi banka ne kadar kredi
veriyor? 15 bin TL ihtiyaç kredisi nasıl çekilir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI
Kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapan ve riskli grupta değerlendirilmeyen müşteriler ihtiyaç kredisi başvurularını yapabilecekler. Bu kapsamda müşterilere 15 bin TL ihtiyaç kredisi sağlanacak. Kredi kartı olan müşteriler kredi ödemelerini kartlarından ya da ATM üzerinden alabilecek. En önemli nokta kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapmak. QNB Finansbank tarafından verilen ihtiyaç kredisine başvurular SMS yoluyla 5030 numarasına mesaj göndererek yapılabilecek. Banka tarafından kredi puanı yüksek olan kişiler kredi kampanyasından faydalanabilecek. Başvuru sonrasında kısa süre içinde tarafınıza onay mesajı geliyor ve kredinizi dijital olarak kullanabiliyorsunuz. İhtiyaç kredisi veren bankalardan biri de İş Bankası. İş Bankası üzerinden kredi başvurularınızı İş Cep uygulaması üzerinden yapabileceğiniz gibi en yakın şubeye giderek oluşturabilirsiniz. İş Bankası üzerinde hesabı olan kişiler hızlı şekilde mobil uygulama üzerinden başvurularını oluşturarak kredilerini kullanabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar kredi ödemelerini 36 ay vadeye kadar ödeyebiliyor. İş Bankası da ihtiyaç kredisini kredi notuna göre veriyor. Aynı zamanda kredi notuna göre uygun faiz oranı ve ödeme planıyla ödemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Bankalara göre 36 ay vade ve uygun faiz oranlarıyla 15 bin TL ihtiyaç kredisi devam ediyor. QNB Finansbank faiz oranı yüzde 1.99, geri ödeme tutarı 22 bin 958 TL, senelik maliyet yüzde 34.82 ve aylık ödeme planı 636 TL olarak belirlendi. İş Bankası faiz oranı yüzde 2.05; toplam geri ödeme tutarı 23 bin 224 TL, senelik maliyet olanı yüzde 36.01 ve aylık geri ödeme tutarı 643 TL olarak belirlendi. ING Bank faiz oranı yüzde 2.14, toplam geri ödeme tutarı 23 bin 627 TL, senelik maliyet yüzde 37.82 ve aylık taksit tutarı 654 TL. Ziraat Bankası faiz oranı yüzde 1.79, toplam geri ödeme tutarı 22 bin 80 TL, senelik maliyet oranı yüzde 30.92 ve aylık taksit tutarı 611 TL. Halkbank faiz oranı yüzde 1.89, toplam geri ödeme tutarı 22 bin 517 TL, senelik maliyet oranı yüzde 32.86 ve aylık ödeme tutarı 623 TL. Şekerbank faiz oranı yüzde 3.57, toplam geri ödeme tutarı 30 bin 492 TL, senelik maliyet oranı yüzde 69.62 ve aylık geri ödeme tutarı 845 TL.