Aralık ayında dolar bu kadar olacak! Merkez Bankası yıl sonu tahminini açıkladı!













Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan toplam 36 katılımcı ile gerçekleştirdiği Şubat Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi % 35,76 olurken, Şubat TÜFE enflasyon beklentisi %2,24'ten %3,01'e yükseldi. Ankette ayrıca, TÜFE'deki artış beklentisinin gelecek 12 ay için %30,44'ten %30,75'e, gelecek 24 ay için ise %17,18'den %18,11'e yükseldiği görüldü. Katılımcıların yılsonu dolar/TL beklentisi 22,84 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,44'ten 23,10'a geriledi.Ayrıca, yılsonu cari işlemler açığı beklentisinin bir önceki anket döneminde 30,7 milyar dolar iken bu dönemde 30,6 milyar dolara gerilediği, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisinin ise 21,6 milyar dolar olduğu bildirildi. Ankette ayrıca, cari yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisinin %4,1'den %3,6'ya gerilediği, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisinin ise %4,3'ten %4,5'e yükseldiği görüldü. TCMB'nin cari ay sonu ve üç ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 9, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 olarak belirlendi.