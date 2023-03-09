Aranan iş ilanı bulundu! Belediyelere temizlik personeli alımı yapılacak: Tek bir şart aranıyor. Belediyeler 100 temizlik personeli alımı yapacak. Temizlik personeli alımına ilişkin detaylar...
BELEDİYE TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPACAK!Belediyelerde temizlik personeli olarak çalışmak isteyenler bu haber sizleri ilgilendiriyor. Yüksek maaş ile birlikte alımlar gerçekleştirilecek. Ancak alıma ilişkin bazı ayrıntılar var. Bazı şartları taşıyan kişiler belediyeye alınacak. İşte o şartlar ve diğer ayrıntılar...
Belediye kolları sıvadı ve start verdi. Bir çok temizlik personel alımı gerçekleştirecek. Haberi duyanlar hemen koşulları araştırmaya başladı bile. Yüksek maaş verileceği duyurulan alımlara ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara göre bu pozisyonlara başvuracak kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Temizlik personeli ve işçi pozisyonlarında kadrolar için alımların gerçekleştirileceği belirtildi. Yayınlana ilana göre 35 yaşını geçmemiş olmak da bir diğer aranılan nitelik. Adaylardan istenilen diğer nitelikler ise şöyle: T.C vatandaşlığı. Kamu haklarından yasaklı olmamak. Yüz kızartıcı suçunun olmaması. Takım halinde çalışmaya uygun olmak. Herhangi bir sağlık probleminin olmaması. Sıcak ve soğuk havalarda çalışmaya durumunun müsait olması gibi şartlar aranıyor. ilanları görüntülemek için İŞKUR'un resmi adresini ziyaret ederek arama butonundan sorgulama yapabilirsiniz.