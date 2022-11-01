1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan aras kargo 19 bölge müdürlüğü, 28 transfer merkezi, 790 şube, 3000 araçlık filosu ve 6 milyon kişi şirket üzerinde çalışmaktadır. Aras kargo bünyesinde personel alımı gerçekleşirken vatandaşlar başvuru şartlarını ve iş başvuru formunu araştırmaktadır. Aras kargo personel alım şartları haberimizde
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:33
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022 Aras kargo başvuru formu
Kargo şirketlerinin başında gelen ve tüm Türkiye'ye hizmet veren Aras kargo iş alımlarını açıklaması üzerine şartlar ve kadrolar merak edilmeye başlandı. Aras kargo personel alımı başladı mı? Aras kargo başvuru şartları nelerdir? Aras kargo başvuru formu detaylar...
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 13:33
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