Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022 Aras kargo başvuru formu

1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan aras kargo 19 bölge müdürlüğü, 28 transfer merkezi, 790 şube, 3000 araçlık filosu ve 6 milyon kişi şirket üzerinde çalışmaktadır. Aras kargo bünyesinde personel alımı gerçekleşirken vatandaşlar başvuru şartlarını ve iş başvuru formunu araştırmaktadır. Aras kargo personel alım şartları haberimizde 2022 ARAS KARGO PERSONEL ALIMI Personel açığı olan şubeler üzerinde personel alımları gerçekleşmektedir. Kurye, şube temsilcisi ve şube yöneticisi gibi kadrolarda alımlar yapılacağı duyuruldu. Aras kargo alımları ise sıklıkla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleşecektir. Başvuru şartlarını yerine getiren herkes başvuru formunu doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Bazı şirketler ise personel alımı için insan kaynakları departmanıyla beraber internet sayfası üzerinden alımlar gerçekleşebilir. Başvuru şartlarının yerine getirilmesi üzerine mülakat çağrılır ve başarılı olunduğunda artık aras kargo çalışanı olabilirsiniz. ARAS KARGO BAŞVURU ŞARTLARI -En az lise mezunu olmak -Askerlik ile ilişkinin bulunmaması -Gelişmeye ve yeniliğe açık -İletişim yeteneği gelişmiş -Ekip çalışmalarına alışkın -Sorumluluk sahibi -35 yaşını aşmamak -Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek