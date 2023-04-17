Arazi yatırımı yapmak isteyenler dikkat! Milli Emlak kampanyayı başlattı: 36.000 TL'ye arsa satacak







SATIŞA SUNULAN ARAZİ BİLGİLERİ











Arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyenlerin sık sık araştırdığı Nisan 2023 ihale ilanları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde tek tek yayımlanıyor. Satışa sunulan arazi, Burdur Yeşilova'da yer alıyor ve 1.000 metrekarelik bir alana sahip. KDV muafiyeti de dahil olmak üzere, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunan arazi, 14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile sahibini bulacak. Bu tarihi fırsatı kaçırmamak için ilgilenenlerin acele etmeleri önerilir.Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 15110101428 taşınmaz numaralı 1.000 metrekarelik bir araziyi satışa çıkarmıştır. Arazinin muhammen bedeli 36 bin Türk Lirasıdır ve geçici teminat bedeli 9 bin Türk Lirasıdır. İhale tarihi 14/04/2023'tür ve saat 11:00'da gerçekleşecektir. Arazinin imar durumu hayır olarak belirtilmiştir ve satılacak yüzölçümü açıklanmamıştır. İhale ile ilgili iletişim bilgileri resmi internet sitesinde yer almaktadır.