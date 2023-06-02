Arçelik BizBize'nin panelini ele geçiren hackerlar 30 bin kişinin verilerini çaldılar!







KVKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







Bilgisayar korsanları, beyaz eşya ve teknoloji firmalarının hedefli satış kampanyaları için kullandıkları Arçelik BizBize'ye ait olan mobil uygulaması ve web sitesinden veri çaldı. Bilgisayar korsanları, Alman Arçelik BizBize yönetici paneline erişim sağladı ve siber saldırganlar, uygulama içindeki verileri ele geçirdi. Arçelik, aralarında sadece bayi ve aynı zamanda yetkili servis personelinin de bulunduğu 30 bin kişinin verilerinin çalındığını söyledi. Açıklamada, hiçbir müşteri bilgisinin sızdırılmadığı belirtildi.“Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun “Verileri saklama yükümlülüğü” başlıklı 12. maddesinin (5) numaralı fıkrasında “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak üçüncü bir kişi tarafından elde edilmesi durumunda veri sorumlusu durumu veri sahibi ve yönetimine mümkün olan en kısa süre içerisinde Kurul, gerekli gördüğü takdirde durumu kendi internet sitesinde veya uygun göreceği diğer yollarla ilan edebilir. Veri sorumlusu sıfatına sahip olan Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na gönderilen veri ihlali bildiriminde kısaca; - Yönetim paneline yetkisiz kişilerin erişiminin olduğu ve kişisel verilerin Almanya'da görünür bir IP adresinden elde edildiği tespit edilmiştir, - İhlalden etkilenen insan grupları yetkili satıcı ve servis personelidir denildi..