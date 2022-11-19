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19 Kasım 2022 - 12:28

Arda Güler için bir dünya devi daha sıraya girdi!

Türk futbolunun yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'de sergilediği performansla kısa sürede gündem yarattı. 17 yaşında gösterdiği performans nedeniyle milli takıma terfi eden genç oyuncuya Borussia Dortmund, Ajax ve PSG şimdiden ilgi gösterdi. Son günlerde ise başarılı oyuncuyu başka bir dünya devinin almak istediği iddia edildi.

SPOR
19 Kasım 2022 - 12:28
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Arda Güler için bir dünya devi daha sıraya girdi!


Fenerbahçe'nin en çok konuşulan isimlerinden Arda Güler'e Avrupa ilgisi sürüyor. İtalyan basınında çıkan Napoli haberinin ardından Barcelona'nın genç futbolcuyu bu kez yakından takip ettiği söyleniyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona, ​​ilk kez A takıma seçilen 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından izliyor.

ARDA GÜLER İÇİN “YENİ İNCİ” TANIMI

Arda Güler

Arda Güler'in oyuncu profiline bakıldığında hem sağ kanatta hem de orta sahada oynayabildiği ve yeteneği ile ön plana çıktığı kaydedildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan genç oyuncu, üç gol attığını ve asist yaptığı görülüyor. Barcelona'nın ardından Napoli ve Bayern Münih gibi Avrupa takımlarının da Arda için 'yeni inci' tanımını yaparken genç futbolcunun yakın radara alındığı öne sürülüyor.

22.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ!

Arda Güler



Kısa sürede takımına skor katkılarını çoğaltan Arda Güler, oynadığı futbolla adından sıkça söz ettirerek milli takıma kadar yükseldi. Avrupa devlerini de peşine takan genç yetenek, Alman devi Brissa Dortmund'dan 22.5 milyon euro, Hollandalı dev Ajax'tan ise 17 milyon euro'luk teklif aldı. Sarı lacivertli kulüp, her iki kulübe de "hayır" yanıtını verirken geçen sezonda Galatasaray 'da danışman olarak bulunan ve çok uzun bir süre Real Madrid be Lille ile çalışan şimdilerde ise dünya devi Paris Saint Germain'de (PSG) sportif danışmanlık görevini üstlenen Luis Campos'un da Arda Güler'in yakından takip ettiği kaydedildi.

Bu arada, Barcelona başkanı Joan Laporta'nın, Alda'nın uzun vadede kulübe çok şey katabilecek bir oyuncu olduğunu düşündüğü için 17 yaşındaki yeteneğin peşine düştüğü söylendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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