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07 Aralık 2022 - 11:02

Arda Güler zirvesinde mutlu son! İki kulüp prensipte anlaştı..

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında bir süredir devam eden Arda Güler belirsizliği sona erdi. Her iki kulüp genç oyuncunun hakları ile ilgili prensipte anlaşmaya vardı.

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07 Aralık 2022 - 11:02
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Arda Güler zirvesinde mutlu son! İki kulüp prensipte anlaştı..


Fenerbahçe, Avrupa futbolunun yeni yıldızı olmaya aday olan Arda Güller'in haklarının yüzde 100'üne sahip olma yönünde ilk adımı attı.

Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe'ye geçtiğinde kendisinin yetiştirici kulübü olarak tanımlanan Gençlerbirliği'ne satıştan yüzde 20 pay hakkı verilmişti. . Bu hakkın devri için devam eden müzakereler sona erdi. Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile bir görüşme yaptı ve genç oyuncunun haklarının Fenerbahçe'ye geçmesi için prensip anlaşmasında el sıkıştılar.



Arda Güler

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Aralarında Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ve U19 takımından bazı oyuncuların da bulunduğu 5-6 oyuncu son dönemlerde zor durumda olan başkent kadrosuna kiralanırken tüm masrafları da ayrıca karşılanacağı söylendi. Diğer taraftan başkan Ali Koç'un mevkidaşı Niyazi Akdaş yarın biraraya gelerek kesin anlaşma imzalayacakları bildirildi.

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