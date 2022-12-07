Fenerbahçe, Avrupa futbolunun yeni yıldızı olmaya aday olan Arda Güller'in haklarının yüzde 100'üne sahip olma yönünde ilk adımı attı. Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe'ye geçtiğinde kendisinin yetiştirici kulübü olarak tanımlanan Gençlerbirliği'ne satıştan yüzde 20 pay hakkı verilmişti. . Bu hakkın devri için devam eden müzakereler sona erdi. Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile bir görüşme yaptı ve genç oyuncunun haklarının Fenerbahçe'ye geçmesi için prensip anlaşmasında el sıkıştılar.
SPOR
07 Aralık 2022 - 11:02
Arda Güler zirvesinde mutlu son! İki kulüp prensipte anlaştı..
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında bir süredir devam eden Arda Güler belirsizliği sona erdi. Her iki kulüp genç oyuncunun hakları ile ilgili prensipte anlaşmaya vardı.
SPOR
07 Aralık 2022 - 11:02