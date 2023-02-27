Arda Turan'a İspanya'dan şok dava: Vergi kaçırmakla suçlandı!

İspanya'dan Arda Turan'a şok iddia!Yıldız isim Arda Turan, İspanya'da oynarken vergi kaçırmakla suçlandı. Ayrıntılar haberimizde.. İspanya'nın Barselona kentindeki 2. Esprag Mahkemesi, eski futbolcu Arda Turan'ın Atletico Madrid ve ardından Barcelona'da oynadığı dönemle ilgili olarak vergi kaçırmakla suçlandığı öğrenildi. İspanyol gazetesi Vozpopuli'ye göre savcılar, Arda Turan'ı 2015-2016 yılları arasında vergi kaçırmaktan 828 bin euro ile suçladı.
2 YIL VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Haberde, Arda Turan
hakkında 2021 yılında başlatılan bir soruşturma çerçevesinde savcının iddianamesinin ardından Barselona'daki Espurg 2. Mahkemesi'nin ilk dava açma girişiminde bulunduğu ancak soruşturmanın anlaşmalı dava olduğuna dikkat çekildi. İspanya'da 2015 yılında 499 bin 740 euro, 2016 yılında da 328 bin 351 euro vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kalan Arda Turan, Maliye Bakanlığı'yla anlaşmaya varmadan sonraki haftalarda mahkemede çözüm bulmak için Barselona'ya gideceği söylendi. İspanyol gazetesinde yer alan haberde 2015 yılında sahte hesaplar nedeniyle yetkililer tarafından uyarılan Arda Turan'ın "ciddiye almadığını ve kazançlarını açıklamadığını" yazarak şu bilgileri paylaştı: "Arda Turan, 2016 yılı içerisinde gelir vergisi beyannamesi verdi ancak görüntü haklarından yeterli geliri beyan etmedi. Barcelona'nın oyuncusu olarak maaşı 10 milyon 386 bin Arda'nın 780 euro 15 sent olmak üzere 4 milyon 644'ü ortaya çıktı. bin 244 euro 39 kuruş vergi kesintisi yapılmış. Fakat reklamlardan da 4 milyon eurodan fazla kazandığı tahmin ediliyor."