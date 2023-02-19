Arda Turan'dan sahalara efsane dönüş! O takımın teknik direktörü oldu: İşte yeni ekibi!

Galatasaray’ın efsane oyuncusu Arda Turan, futbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atma kararı almıştı. Bu doğrultuda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan Arda Turan’ın, milli takımlarda antrenörlük yapmak istediği biliniyordu.



Arda Turan, teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başladıktan sonra birçok kulüple anılmaya başlamıştı. Ancak, Barış Yurduseven’in yaptığı paylaşımla Ümit Milli Takım sorumluluğuna getirileceği haberi, futbol camiasında büyük yankı uyandırmıştı. TFF ise, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitmiş ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi Arda Turan’a verilmişti.







Arda turan kimdir;

Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı’dan sonra görevden alınan genç milli takımlardaki antrenörlerin yerine, Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Necip Uysal, Caner Erkin, Çağlar Söğüncü gibi birçok yıldız oyuncuyu A Milli Takım’a kazandıran Teknik Direktör’nın görevlerineBu gelişmelerin ardından, milli takıma birçok oyuncu kazandıran teknik direktör’in görevden alınması camiada şaşkınlık yaratmıştı.Yeni görevlendirmelerin ise Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken,’ın Tolunay Kafkas’ın görevine getirildiği vegibi önemli isimleri bulunduracağı öğrenildi. Bu gelişmeler, Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk adımlarının oldukça umut verici olduğunu göstermektedir.Arda Turan,tarihindedoğmuştur. Futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı Galatasaray altyapısında başlamıştır. 2004 yılında Galatasaray A takımına yükselmiştir ve 2011 yılına kadar Galatasaray'da forma giymiştir. Bu dönemde Galatasaray ile üç Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Galatasaray'da kaptanlık da yapmıştır. 2011 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, burada da büyük başarılar yaşamıştır. 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu kazanmış ve aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yer almıştır. Atletico Madrid'de 178 maça çıkan Arda Turan, 22 gol atmış ve 32 asist yapmıştır.2015 yılında İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan Arda Turan, burada da önemli başarılara imza atmıştır. Barcelona ile 2015-2016 sezonunda La Liga, Copa del Rey, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştır. Arda Turan, Barcelona'da 55 maça çıkmış ve 15 gol atmıştır. 2018 yılında İstanbul Başakşehir takımına transfer olan Arda Turan, burada da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. Daha sonra kiralık olarak Bursaspor takımına transfer olan Arda Turan, 2021 yılında futbolu bırakma kararı almıştır. Arda Turan, Türkiye milli futbol takımında da 100'den fazla maça çıkmış ve milli takımın önemli oyuncularından biri olmuştur. Futbol dışında Arda Turan, müzikle de ilgilenmektedir. 2014 yılında müzik kariyerine adım atan Arda Turan, "Değmez" ve "Aşkın Açamadığı Kapı" gibi şarkıları seslendirmiştir. Arda Turan, futbol kariyerinde gösterdiği performansla Türkiye'de ve dünya çapında tanınmış bir sporcu haline gelmiştir. Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmak için eğitim almaya başlayan Arda Turan'ın kariyerindeki sonraki adımlar merakla takip edilmektedir