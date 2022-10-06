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06 Ekim 2022 - 18:10

Arda Turan: Guardiola'nın sistemine Galatasaray'a getirmek istiyorum

Futbolu bırakan Galatasaraylı Arda Turan'a büyük bir jest yapıldı. 1905 GSYİAD ‘Aylık Bölge Toplantısı’, 'Arda Turan'a Veda' başlığıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon büyük bir beğeni topladı.

SPOR
06 Ekim 2022 - 18:10
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Arda Turan: Guardiola'nın sistemine Galatasaray'a getirmek istiyorum


Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakma kararı alan Arda Turan'ın kariyerine antrenörlük yolunda devam etmesi bekleniyor. Kendisi için 1905 GSYİAD tarafından düzenlenen 'Arda Turan'a Veda' isimli organizasyona katılan Turan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arda Turan Teknik direktörlük

Flaş teknik direktörlük sözleri



Arda Turan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda yapmış olduğu açıklamalarda merakla beklenen teknik direktörlük konusuyla ilgili olarak ;

' Ben teknik direktörlüğümde bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak için sürekli olarak çalışıyorum. Pep Guardiola'nın Barcelona'ya getirmiş olduğu sistem ve ekolü Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefleri olan, bir projesi olan farklı bir takımla da çalışabilirim. Hangi oyun türünü oynayacağıma ise henüz tam olarak karar vermedim. Şu anda Barcelona ve Manchester City'nin oynamış olduğu oyunlar çok kaliteli oyuncularla oynanmalı, ben bu oyun tarzının Türkiye için pek de uygun olmadığını düşünmekteyiz. Ben bu konuya biraz daha farklı bakarak, gerçekçi olmaktan yanayım. ' ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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