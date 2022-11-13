Arda Turan kimdir, nereli, yaşı kaç? Arda Turan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

ARDA TURAN KİMDİR

ARDA TURAN TAKIMLARI

İnsanlar merak ettikleri ünlü sporcuların hayatları ile ilgili detayları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. En çok merak edilen isimlerden olan Arda Turan kimdir? Arda Turan hangi takımlarda oynamıştır? Arda Turan ve hayatı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Arda Turan 30 Ocak 1987 senesinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Aslen Edirneli olduğu bilinen Turan'ın annesinin adı Yüksel, babasının Adnan'dır. Okan adında bir erkek kardeşi vardır. Şahremini Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Turan İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'ne kayıt olmuş ve futbol sevgisi ile birlikte genç yaşında Galatasaray takımının alt yapısına kayıt olmuştur. 4-5 sene Galatasaray Paf takımında forma giyen başarılı futbolcu genç yaşında 2002 senesinde milli takım genç kadrosuna seçilmiştir. 79 maçta 15 gol atan Turan paf takımından sonra 2004 ve 2005 senelerinde ana kadroya geçmiş ancak tecrübesizliği sebebiyle forma giyememiştir. Tecrübe kazanması için 2005 ve 2006 senelerinde Manisaspor'a kiralık olarak giden başarılı futbolcu Galatasaray'a tekrar dönmüştür. 2006 sezonunda önemli maçlarda 2 gol atan Turan sezon boyu 31 maçta 5 gol atmıştır. Sonraki sezonda biraz performansının düştüğü hissedilen Turan birçok kulüpten teklif almış ancak kulübü teklifleri kabul etmemiştir. Aynı sezon çıktığı 30 maçta 7 gol atmıştır. 2008 sezonunda Arda Turan büyük bir yükseliş yakalamış ve Sivasspor maçında 3 gol atmıştır. Bordeaux maçında da 2 gol atan Turan 29 maçta 7 gol ve 9 asist yapmıştır. 10 Temmuz 2009 senesinde Galatasaray takım kapyanı olan oyuncu Metin Oktay, Tanju Çolak gibi efsane isimlerden sonra 10 numaralı formayı giymiştir. 16 yaşından beri milli takımda olan oyuncu 2008 senesinde A Milli Takım forması giymiş ve ilk milli maçı Türkiye Uruguay karşılaşmasında ter dökmüştür. A Milli Takım maçlarında toplam 34 maçta 5 gol atmıştır. 2011 senesinde Atletico Madrid'e transfer olan ve 4 senelik sözleşme imzalayan Turan 12 milyon Euro ücret almıştır. 2008 senesinde İspanyol dergisinde Dünya'nın En İyi 100 Genç Oyuncusu listesinde 8. sırada yer almıştır. Arda Turan ihtiyacı olan insanlara ettiği yardımlarla da tanınmaktadır. Turan 11 Mart 2018 senesinde Aslıhan Doğan ile dünya evine girmiştir. Turan'ın boyu 1.74 cm'dir.1999 – 2000 – Altıntepsi Makelspor (Amatör kulüp) 2000 – 2005 – Galatasaray (Profesyonel altı futbol takımı) 2005 – 2006 – Galatasaray 2006 – 2007 – Manisaspor (Kiralık) 2007 – 2011 – Galatasaray 2011 – Atletico Madrid