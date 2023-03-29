Arda Turan: Milli Takım çok kaliteli bir kadroya sahip













Arda Turan'dan flaş açıklamalar

Geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Arda Turan, A Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde 100 kez Milli formayı giymesi nedeniyle ödül aldı.EURO 2024 elemelerinde Bursa’da Hırvatistan ile karşı karşıya gelen Milli Takım sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.Futbola veda eden Milli Takım’ın eski kaptanlarından Arda Turan, 100 kez Milli formayı giymesi nedeniyle ödül aldığı karşılaşmanın ardından hem ödül hakkında hem de A Milli Takım’ın performansı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Arda Turan, yaptığı çarpıcı açıklamalarda ; ‘ TFF ve UEFA bana böyle bir ödülü layık gördüğü için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Hırvatistan maçına dönecek olursak, bu oldukça uzun bir maraton bu yolda mağlubiyetler de olabilir. Şunu söylemek de fayda var. Biz çok kaliteli bir takımız ve çok iyi bir kadroya sahibiz. İnşallah bu kadroyla birlikte turnuvaya gitmeyi de başaracağız. ‘ ifadelerini kullandı.