Ardı arkası kesilmeyen akaryakıtta şimdi de benzine zam geliyor!

Son zamlar ile birlikte fiyatı 28 TL dayanan motorinin ardından bir zam da benzine geliyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam beklendiği oldu. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 27 TL yi geçecek.

Zamlı fiyat cuma gecesinden itibaren bombaya yansıtılacak!

Artan dolar kurunun etkisi ile motorine gelen 1.93 kuruşluk zammın ardından bir zamda benzine bekleniliyor.

Artan petrol fiyatları ve dolar/TL kuru sebebi ile cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam beklenilmekte.

Motorine ve LPG’ye ise zam beklentisi önümüzdeki günlerde görülmemekte.

Pompa fiyatlarına yansıtılacak olan zamlı fiyatları

İstanbul için; Benzin 26,24 TL- yapılacak olan zammın ardından en az 27,48 TL olacak.

Ankara için; Benzin 26,33 TL- yapılacak olan zammın ardından en az 27,57 TL olacak.

İzmir için; Benzin 26,35 TL- yapılacak olan zammın ardından en az 27,59 TL olacak.

