Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan 6 bina tahliye edildi













"HER TÜRLÜ ÇABA GÖSTERİLİYOR"





İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy'de faaliyet gösteren Arel Üniversitesi'nin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çöktü. Bu çökmenin hemen ardından bölgeye haffriyat kamyonları yönlendirildi. Kamyonlar çukur doldurularak çökme engellenmeye çalışılırken bu kez de binanın bir kısmı çöktü.Diğer taraftan; Arel Üniversitesi'ne yakın 6 binada 128 dairede oturan vatandaşlar ve yurtta 71 öğrenci tahliye edildi. Hem üniversite binası hem de çevredeki binalar tedbir amacıyla boşaltılırken ihbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler istinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmalarını hızlandırdı.Olay yerine gelerek incelemeler yapan Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, binaya giriş ve çıkışların şuan yasaklandığını belirterek ekiplerin ellerinden gelen her türlü çabayı da gösterdiklerini ifade etti. Arel Üniversitesi İnşaat Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih Altan ise açıklamasında büyük bi faciadan dönüldüğünü ifade ederek ortada bir ihmal olduğunu ve binanın yanındaki bir çukrunun uzunca bir süre böyle açık olarak kalmasının bir hata olduğunu kaydetti.