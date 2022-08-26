Arı ölümlerinde büyük artış







Arı sokmalarına dikkat







Uludağ Üniversitesi (UÜ) Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, Türkiye genelinde önceki yıllarda yüzde 10-20 olan arı ölümlerinin bazı bölgelerde yüzde 70'lere kadar çıktığını açıklaması üzerine vatandaşlar arı sokmalarında artı bir tedirginliğe neden oldu.Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve yönetimde yer alan kişiler tarafından arılar üzerine yapılan toplantı da önemli kararlar ortaya çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Amerika ve Avrupa'da son yıllarda arı ölümleri oranlarının arttığına dikkat çekildi. Giderek artan arı ölümleri için resmi ve bilimsel olarak kararın belirlenmemesi halinde Uludağ Üniversitesi (UÜ) Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, dünya geneli artan arı ölümlerine değinerek Avrupa ve Türkiye'nin paralel olarak seyir ettiği ortaya çıktı. tarımsal ilaçlar ve genel arı hastalıklarının ölümlere neden olduğunu biliyoruz ancak eskiden bu oran en fazla yüzde 20'ler bazında oluyorken şimdiler de yüzde 70'leri bulduğu belirlendi.