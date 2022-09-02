Arı Zehrinin Kalite Standartları Çıkarılacak













Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM), 'Bal Arısı Zehrinin Apiterapötik Değerini Etkileyen Üretim Faktörlerinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu' başlıklı projesi desteklenmeye uygun görüldü.Proje, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Arıcılık programı Öğretim Görevlisi Tuğçe Çaprazlı tarafından yürütülecek. Kekeçoğlu, “Tüm Dünya'da henüz teknolojik ve endüstriyel üretimi çok yeni olan bal arısı zehri kozmetikte ve sağlıkta yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bal arısı zehri konusu ile ilgili geniş çaplı araştırma, üretim ve eğitim çalışmaları Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde başlatılmıştır. Üniversitemizde yapılan eğitim, çalıştay ve bilimsel çalışmalar ile birlikte Türkiye'de üretimi ve kozmetik sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. TUBİTAK tarafından desteklenen projemiz sayesinde üreticilerin sıklıkla sordukları bal arsı zehrinin kalitesini etkileyen üretim faktörleri belirlenecek ve kaliteli üretim standartları oluşturulacaktır. Proje sonucunda elde ettikleri veriler ışığında üreticilerin ve tedarikçilerin soru ve sorunları giderilecektir. Ek olarak bal arısı zehri üretimi konusu ile ilgili bakanlık tarafından oluşturulacak olan tebliğ veya iyi üretim tekniklerinin oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.