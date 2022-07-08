GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 00:16

Arife günü PTT ve kargo firmaları çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?

Kargo işlemi bulunan bir çok vatandaş bayramda kargo işlemlerinin olup olmadığını araştırıyor. İşte bayramda Ptt ve kargo firmalarının açık olup olmadığı sorusunun cevabı...

GÜNDEM
08 Temmuz 2022 - 00:16
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Arife günü PTT ve kargo firmaları çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?


5 gün kadar sürecek Kurban Bayramı sürecinde hem kargo verecek hem de kargosunu teslim alacak bir çok vatandaş bayram günlerinde kargo şirketlerinin durumunu öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Yurtiçi kargo, PTT, Sürat ve Aras Kargo gibi firmaların hizmetlerinde ne gibi değişiklikler olacağını merak edenler bu sorunun cevabını arıyor. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda kargo şirketleri çalışacak mı?

9 Temmuz ile 12 Temmuz günleri arasında sürecek Kurban Bayramı sürecinde bir çok kargo şirketi geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kapalı olacak. Kargo almak ya da kargo teslim etmek isteyenler bu işlemlerini bayram sonrasına ertelemek durumunda kalacaklar.



Bazı vatandaşlar arife günü içinde sorgulamalar yapmaktalar. Arife gününde bazı kargo şirketleri saat 9 ile 12 arasında görev yapacakken PTT'nin de bayram arifesinde yarım gün çalışacağı ve öğleden sonra kurumların kapalı olacağı bilgisi verildi. Detaylı bilgi almak isteyenlerin kargo şirketlerinin numaralı üzerinden iletişime geçmeleri en sağlıklı bilgiyi almalarını sağlayacaktır...

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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